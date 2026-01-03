Trump: Governeremo Venezuela fino ad una transizione giusta. Vogliamo pace – Il video

(Agenzia Vista) Mar-a-Lago, Stati Uniti, 03 gennaio 2026 "Governeremo il Venezuela finché non saremo in grado di effettuare una transizione sicura, giusta, adeguata e giudiziosa. Vogliamo pace, libertà e giustizia per il grande popolo del Venezuela. Compresi i molti venezuelani che ora vivono negli Stati Uniti e vogliono tornare nel loro Paese, nella patria. Non possiamo rischiare che altri prendano il controllo del Venezuela senza avere a mente il bene del popolo venezuelano. Ci sono stati decenni di questo e non accadrà più". Così il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump dalla sua conferenza stampa a Mar-a-Lago. Courtesy: X Rapid Response 47 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev