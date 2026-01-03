Trump: Machado non è amata dal Venezuela. Difficile che sia leader – Il video

(Agenzia Vista) Mar-a-Lago, Stati Uniti, 03 gennaio 2026 “Non abbiamo avuto contatti con Maria Corina Machado. Penso che sarebbe molto difficile per lei essere leader. Non ha il sostegno o il rispetto necessari all'interno del Paese. È una brava donna, ma non ha il rispetto necessario ”. Così il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump dalla sua conferenza stampa a Mar-a-Lago. Courtesy: X White House Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev