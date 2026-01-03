Trump: Nessun militare USA ucciso e nessun equipaggiamento perso SOTTOTITOLI – Il video

(Agenzia Vista) Mar-a-Lago, Stati Uniti, 03 gennaio 2026 "Voglio ringraziare donne e uomini del nostro esercito. I guerrieri addestrati che operano in collaborazione con le Forze dell’Odrine. Gli altri sono stati sopraffatti e resi inabili rapidamente. Sono rimasto impressionato, incredibile da vedere nella scorsa notte. Non un singolo americano è stato ucciso, non un singolo pezzo di equipaggiamento è stato perso". Così il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump dalla sua conferenza stampa a Mar-a-Lago. Courtesy: X Rapid Response 47 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev