Venezuela, Starmer: Voglio parlare con Trump per stabilire tutti i fatti – Il video

(Agenzia Vista) Londra, 03 gennaio 2026 “Non ho parlato con Donald Trump. È stata una situazione veloce, dobbiamo stabilire tutti i fatti. Posso dire che il Regno Unito non è coinvolto nell’operazione. Ci stiamo focalizzando sui cittadini britannici in Venezuela e lavoriamo con l’ambasciata. Voglio parlare con il Presidente Trump, con gli alleati, ma al momento dobbiamo stabilire i fatti. Dopo Trump farà una conferenza stampa e avremo maggiori informazioni”. Così il Primo Ministro del Regno Unito Keir Starmer sull’attacco degli Stati Uniti al Venezuela. Courtesy: X Keir Starmer Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev