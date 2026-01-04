A Milano arriva la «bicipolitana»: approvati i fondi per la segnaletica della piste ciclabili in tutta la città

Stanziati 100mila euro aggiuntivi per realizzare cartelli e segnali. Ecco la rete di percorsi che nascerà nei prossimi anni nel capoluogo lombardo

Ogni strada ha un nome, ogni linea della metropolitana ha un colore, ogni autobus e tram un numero. E allora perché una pista ciclabile non rendere più riconoscibili anche le piste ciclabili? È a partire da questa semplice idea, già trasformata in realtà da alcune città italiane, che il Comune di Milano ha deciso di dotarsi di una «bicipolitana». In termini molto pratici, si tratta di installare cartelli e disegnare itinerari, così da trasformare una serie di piste ciclabili spesso discontinue in una vera rete di mobilità.

Cos’è la «bicipolitana»

La novità è contenuta in un emendamento al bilancio di previsione 2026-2028 del Comune di Milano, approvato all’unanimità la settimana prima di Natale, che stanzia 100mila euro aggiuntivi per realizzare la segnaletica necessaria a dar vita alla bicipolitana. Il cuore del progetto è proprio lì, nei cartelli, fondamentali per indicare le direzioni e garantire continuità informativa lungo i percorsi ciclabili. Accanto ai segnali direzionali sono previsti anche cartelli di progressione, che permettono di avere una visione più ampia delle destinazioni raggiungibili in bici da un determinato punto della città.

La mappa dei percorsi ciclabili a Milano

L’idea di fondo è molto semplice: applicare anche alla mobilità ciclabile la stessa logica di linee e mappe che aiutano ogni giorno centinaia di migliaia di persone a orientarsi nella metropolitana milanese. Questa strategia è stata messa nero su bianco con Möves (che in dialetto milanese significa “Muoviti”), il documento che contiene le linee guida per la mobilità attiva in città. Il Biciplan di Città Metropolitana, approvato nel 2021, contiene anche una mappa della rete di piste ciclabili che potrà diventare realtà grazie al progetto della bicipolitana: una rete composta da 4 circolari, 16 radiali e 4 greenways. Tutti tragitti pensati per connettere il cuore di Milano con i quartieri periferici e, in alcuni casi, anche i Comuni dell’hinterland.

Il precedente di AbbracciaMi

A guardare bene, un esempio concreto di questa segnaletica già esiste. Si tratta di AbbracciaMi, un progetto nato nel 2018 e che ha seguito proprio lo stesso approccio. Un itinerario circolare di circa 70 chilometri che collega parchi, quartieri periferici, stazioni e punti di interesse reso immediatamente riconoscibile proprio dalla segnaletica. Con i nuovi fondi approvati dal Consiglio comunale, l’idea è estendere questa logica all’intera città, dando finalmente una struttura riconoscibile alla rete ciclabile milanese.

Foto copertina: ANSA/Matteo Corner