La Corea del Nord mostra i muscoli: lanciati missili balistici verso il Mar del Giappone, è il primo test dell’anno

04 Gennaio 2026 - 07:40 Cecilia Dardana
missili corea del nord
Il lancio dei missili è avvenuto mentre il presidente sudcoreano Lee Jae Myung si prepara a partire per Pechino, dove è previsto un vertice con il presidente cinese Xi Jinping. L’ultimo test missilistico verso quell’area risaliva al 7 novembre scorso

La Corea del Nord ha effettuato il primo test missilistico del 2026. Secondo quanto riferito dall’agenzia sudcoreana Yonhap, Pyongyang ha lanciato diversi missili balistici verso il Mar Orientale, noto anche come Mar del Giappone. La notizia è stata confermata da fonti dell’esercito di Seul, che hanno parlato di lanci rilevati dai sistemi di sorveglianza senza fornire, per il momento, ulteriori dettagli tecnici. L’ufficio presidenziale sudcoreano ha riferito di aver tenuto una riunione d’emergenza sulla sicurezza e ha esortato la Corea del Nord a cessare «atti provocatori che violano le risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite». Il ministro della Difesa giapponese Shinjiro Koizumi ha dichiarato che i lanci minacciano la pace e la sicurezza del Paese vicino, della regione e della comunità internazionale. «Il nostro governo ha presentato una forte protesta alla Corea del Nord e l’ha fermamente condannata», ha affermato Koizumi in una dichiarazione.

L’ultimo lancio il 7 novembre scorso

Lo Stato Maggiore congiunto sudcoreano ha dichiarato di aver individuato almeno un missile balistico non identificato, precisando che si tratta del primo lancio di questo tipo da parte della Corea del Nord dall’inizio dell’anno. L’ultimo test missilistico verso quell’area risaliva al 7 novembre scorso. Secondo Yonhap, i lanci sarebbero stati multipli, anche se resta da chiarire il numero esatto dei missili, la loro gittata e se siano caduti in mare senza provocare danni. Al momento non risultano segnalazioni di impatti su territorio o acque di Paesi vicini. Il regime nordcoreano non ha diffuso comunicazioni ufficiali sul lancio: eventuali conferme o rivendicazioni potrebbero arrivare nelle prossime ore.

I test missilistici come strumento di pressione politica e militare

Il test arriva in un momento politicamente sensibile per la regione. Il lancio dei missili è avvenuto mentre il presidente sudcoreano Lee Jae Myung si prepara a partire per Pechino, dove è previsto un vertice con il presidente cinese Xi Jinping. L’agenda di Lee con Xi include, secondo gli esperti, il tentativo di convincere la Cina a facilitare il dialogo con la Corea del Nord, in un momento in cui Pyongyang ha respinto l’apertura di Lee, in carica da sette mesi. Un tempismo che rischia di complicare ulteriormente gli equilibri diplomatici nell’Asia orientale. Negli ultimi mesi il leader nordcoreano, Kim Yong Un, ha alternato fasi di apparente pausa a improvvise dimostrazioni di forza, utilizzando i test missilistici come strumento di pressione politica e militare nei confronti di Corea del Sud, Stati Uniti e Giappone.

