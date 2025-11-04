La Corea del Nord «accoglie» Pete Hegseth a colpi di lanciarazzi, l’avvertimento di Kim a Trump

I colpi esplosi da Pyongyang durante la visita del capo del Pentagono nella nemica Corea del Sud

Le forze armate nordcoreane hanno deciso di «accogliere» il capo del Pentagono Pete Hegseth, in visita in Corea del Sud, esplodendo una decina di colpi di artiglieria da un sistema di lanciarazzi multiplo durante un test al largo del Mar Giallo settentrionale. A riferirlo in una nota è il Comando di Stato maggiore congiunto (Jcs) di Seul, che ha aggiunto che è in un corso un’analisi del test, avvenuto intorno alle 16 locali di lunedì 3 novembre. Malgrado non violino le risoluzioni del Consiglio di Sicurezza dell’Onu, le attività di Pyongyang coi lanciarazzi multipli da 240 mm mettono Seul e le aree adiacenti nel raggio d’azione. «Il nostro esercito – ha affermato il Comando – sta monitorando attentamente le varie attività della Corea del Nord nell’ambito di una salda strategia di difesa combinata Corea del Sud-Usa e mantiene una capacità e una posizione in grado di rispondere in modo determinato a qualsiasi minaccia».

Le esercitazioni balistiche precedenti

Secondo l’agenzia di stampa sudcoreana Yonhap, l’episodio sarebbe avvenuto circa un’ora dopo l’arrivo del segretario alla Difesa americano Hegseth alla base statunitense di Camp Bonifas, a sud della Joint Security Area (Jsa). Lì il capo del Pentagono era atteso per una visita con l’omologo sudcoreano Ahn Gyu-back all’interno della zona demilitarizzata fra le due Coree. Secondo il Jcs, un simile test nordcoreano aveva avuto luogo solo un’ora prima e un altro ancora si era tenuto sabato scorso, mentre in Corea del Sud era in corso un vertice tra il presidente Lee Jae-myung e il presidente cinese Xi Jinping, a proposito del sostegno cinese al progetto di Seul per la denuclearizzazione della Corea del Nord. Ancora, a ottobre il Nord aveva lanciato diversi missili balistici a corto raggio, circa una settimana prima della visita del presidente americano Donald Trump in Corea del Sud in occasione del forum dell’Apec.

Il ruolo dei soldati americani stanziati in Corea

Ad oggi in Corea del Sud si contano 28.500 soldati americani. In conferenza stampa Hegseth ha ricordato che l’obiettivo dell’alleanza tra Seul e Washington è proteggere il Sud dalle armi nucleari di cui è dotata la Corea del Nord. Tuttavia, riporta Reuters, a proposito di eventuali conflitti al di fuori della penisola, il capo del Pentagono non ha escluso un eventuale ricollocamento delle risorse: «Non c’è dubbio che la flessibilità per le emergenze regionali è qualcosa che prenderemo in considerazione», ha affermato. Hegseth ha aggiunto che le due parti hanno anche concordato che la Corea del Sud si occuperà della manutenzione e della riparazione delle navi statunitensi, consentendo loro di rimanere nella zona e di essere pronte in caso di necessità. Infine, il segretario alla Difesa ha ricordato che lo stesso Donald Trump «vuole che i nostri alleati abbiano le migliori capacità».

Foto copertina: EPA/YONHAP SOUTH KOREA OUT | Il ministro della Difesa sudcoreano Ahn Gyu-back (a destra) e il segretario alla Difesa statunitense Pete Hegseth (a sinistra) prima della 57ª riunione consultiva sulla sicurezza presso il ministero della Difesa a Seul, Corea del Sud, 4 novembre 2025.