Nestlè ritira latte per neonati, il richiamo di alcuni lotti per un ingrediente sospetto: quali sono i marchi coinvolti

Il richiamo volontario di prodotti per l'infanzia coinvolge diversi paesi europei, mentre l'azienda assicura che finora non sono emersi casi di disturbi L'elenco dei lotti ritirati e le istruzioni da Nestlè Italia su come ottenere il rimborso.

Il colosso alimentare svizzero Nestlé ha disposto il ritiro volontario di alcuni lotti di latte per neonati in diversi paesi europei, tra cui Italia, Germania, Austria, Danimarca e Svezia. Sul proprio sito web l’azienda comunica di aver individuato un problema di qualità in un ingrediente fornito da uno dei suoi principali partner. Come riporta Il Messaggero, Nestlé ha condotto «un’analisi di tutti gli oli di acido arachidonico e delle miscele di oli corrispondenti utilizzati nella produzione dei prodotti per l’alimentazione infantile potenzialmente interessati».

Quali sono i marchi coinvolti

Sulla versione italiana del sito, il gruppo specifica che il ritiro è stato attivato «per una potenziale deviazione microbiologica riscontrata in un ingrediente utilizzato nella composizione di questi prodotti». In Italia sono coinvolti i marchi Nan, Nidina e Prenan, mentre in Germania vengono distribuiti con i nomi Beba e Alfamino.

Nessun caso confermato di disturbi

L’azienda sottolinea che si tratta di una misura esclusivamente precauzionale, precisando che «non è stato finora confermato alcun caso di disturbi associati al consumo dei prodotti interessati dal richiamo». Nestlé invita comunque a «non consumare il prodotto» e ha pubblicato sulle versioni locali del proprio sito le foto con i numeri dei lotti ritirati, che variano da paese a paese. Per ottenere informazioni sulle modalità di rimborso e chiarimenti sui prodotti coinvolti, in Italia è attivo il numero verde 800.434.434, operativo tutti i giorni dalle 8 alle 22.