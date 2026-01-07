Aldrich Ames: muore l’uomo della CIA che spiava per l’URSS

Condannato all'ergastolo nel 1994, aveva passato informazioni del valore di 2,5 milioni di dollari

Aldrich Ames è morto in carcere a 84 anni. L’ex agente della Cia condannato per spionaggio a favore della Russia era un analista di controspionaggio. Dopo 31 anni di lavoro è stato condannato nel 1994 all’ergastolo. Aveva venduto a Mosca informazioni del valore di 2,5 milioni di dollari. Il suo tradimento ha compromesso numerose operazioni segrete ed è costato la vita a circa una dozzina di agenti che lavoravano per gli americani.

Chi era Aldrich Ames

Ames insieme alla moglie Rosario aveva passato informazioni all’Unione Sovietica fin dal 1985. Lo stile di vita lussuoso della coppia, che includeva la guida di una Jaguar, conti in Svizzera e una spesa di circa 50 mila dollari all’anno con carte di credito, ha finito per smascherarlo. Basandosi su false informazioni fornite da Aldrich Ames, i funzionari della CIA ingannarono ripetutamente i presidenti degli Stati Uniti Ronald Reagan e George H.W. Bush, così come altri alti funzionari, sulle capacità militari sovietiche e su altre informazioni strategiche di intelligence. L’incriminazione di Ames infiammò le tensioni tra Washington e Mosca, mentre Russia e Stati Uniti cercavano di normalizzare le relazioni dopo la dissoluzione dell’URSS nel 1991.

Gli Usa e l’Urss

L’allora direttore della CIA, James Woolsey, si dimise a causa dello scandalo dopo essersi rifiutato di licenziare o declassare il suo staff presso la sede centrale dell’agenzia. Il suo successore, John Deutsch, supervisionò quindi una revisione della CIA che portò ad arresti e incriminazioni. L’allora presidente degli Stati Uniti Bill Clinton definì l’affare Ames «molto grave» e suggerì che avrebbe potuto danneggiare le relazioni con Mosca. Il Cremlino minimizzò l’incidente, con un diplomatico russo che addirittura definì gli americani «estremamente emotivi». La Casa Bianca alla fine espulse un alto diplomatico russo, Aleksander Lysenko, accusato di coinvolgimento nell’affare.