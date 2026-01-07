Ultime notizie Donald TrumpNicolàs MaduroSvizzeraUcrainaVenezuela
Molesta una donna disabile in treno, bloccato dai passeggeri: 39enne arrestato a Modena

07 Gennaio 2026 - 19:44 Alba Romano
L’allarme lanciato dalla vittima ha indotto il capotreno a interrompere la corsa. L'uomo, 39enne tunisino, è accusato di violenza sessuale aggravata e interruzione di pubblico servizio

Prima avrebbe tentato di impedire il suo ingresso su un treno regionale poi, una volta a bordo, l’avrebbe molestata. La vittima è una giovane donna in sedie a rotelle che si trovava insieme a un’amica alla stazione di Modena. L’uomo, invece, un 39enne originario della Tunisia, arrestato in quasi flagranza di reato. Dovrà rispondere di violenza sessuale aggravata e interruzione di pubblico servizio

La ricostruzione degli investigatori

Secondo la ricostruzione dei carabinieri, il 39enne avrebbe inizialmente importunato la ragazza, tentando poi di ostacolarne l’accesso al treno regionale. L’aggressione sarebbe stata fermata dall’intervento di un passeggero. Una volta sul convoglio, partito da Modena e diretto a Castelfranco Emilia, l’uomo si sarebbe nuovamente reso responsabile di molestie nei confronti della giovane. L’allarme lanciato dalla vittima ha indotto il capotreno a interrompere la corsa, mentre alcuni viaggiatori hanno prestato soccorso alla donna e trattenuto l’uomo fino all’arrivo dei carabinieri, che hanno proceduto all’arresto.

La convalida dell’arresto

Oggi, mercoledì 7 gennaio, l’indagato è comparso davanti al giudice per le indagini preliminari (Gip) del tribunale di Modena che, su richiesta della procura, ha convalidato l’arresto per violenza sessuale aggravata dalla disabilità della persona offesa e dal fatto che il reato sarebbe stato commesso all’interno di una stazione ferroviaria e a bordo di un treno.

