Caso Grande Fratello, Alfonso Signorini sentito in procura a Milano: «Da me nessuna violenza né estorsione»

Il giornalista e conduttore tv ha respinto le accuse contenute nella denuncia dell'ex concorrente del Grande Fratello vip Antonio Medugno

Alfonso Signorini è stato sentito, per circa tre ore, in procura a Milano. Assistito dai legali Daniela Missaglia e Domenico Aiello, il giornalista e conduttore tv si è difeso dalle accuse di «violenza sessuale» ed «estorsione», contenute nella denuncia presentata dall’ex concorrente del Grande Fratello vip Antonio Medugno.

Le dichiarazioni spontanee

Si è presentato di sua iniziativa davanti ai pubblici ministeri, impegnati a far luce sulle accuse diffuse da Fabrizio Corona attraverso il format Falsissimo, che parlano di un presunto «sistema» di favori sessuali – secondo la ricostruzione dell’ex agente fotografico – richiesti ad alcuni concorrenti del Grande Fratello o a chi aspirava a entrare nella celebre “casa”. Nel corso dell’audizione, il conduttore ha reso dichiarazioni spontanee e ha risposto alle domande degli inquirenti, fornendo una ricostruzione dei fatti completamente diversa da quella contenuta nella denuncia di Medugno.