Piantedosi: L'indagine su Hannoun ha squarciato il velo sul sostegno ad Hamas – Il video

08 Gennaio 2026 - 18:45 Redazione
(Agenzia Vista) Roma, 08 gennaio 2026 "L’indagine condotta sulla cupola di Hamas in Italia ha fatto emergere elementi di particolare gravità che saranno oggetto di accurata verifica da parte dell'Autorità giudiziaria: pur con la doverosa presunzione di innocenza che va riconosciuta in questa fase, è stato squarciato il velo su attività che dietro il paravento di iniziative in favore della popolazione palestinese venivano sistematicamente dirottate verso strutture di Gaza riconducibili all'egida di Hamas per finalità di terrorismo”, così il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi al Question Time in Senato. Senato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

