Von der Leyen a Cipro: La legge è meglio della forza, vale per l'Ue e la Groenlandia – Il video

(Agenzia Vista) Cipro, 08 gennaio 2026 "Ci incontriamo in un paese in cui la promessa della riunificazione attende di essere mantenuta. Pochi luoghi nell'Unione Europea comprendono così chiaramente cosa significhi convivere con le conseguenze della divisione e, allo stesso tempo, rifiutarsi di lasciare che la divisione determini il futuro. Ecco perché è così appropriato che Cipro assuma la presidenza dell'Ue in questo momento. La stessa Unione Europea è nata da un conflitto. La nostra Unione non è perfetta, ma è una promessa: quella che la cooperazione è più forte dello scontro, che la legge è più forte della forza. Principi che valgono non solo per la nostra Unione europea, ma anche per la Groenlandia. Cipro apporta alla sua Presidenza un'autorità morale unica". Lo ha detto la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen a Cipro. Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev