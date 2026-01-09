Ultime notizie Donald TrumpNicolàs MaduroSvizzeraUcrainaVenezuela
Crans-Montana, Meloni: Se qualcuno è scappato con la cassa bisogna essere implacabili – Il video

09 Gennaio 2026 - 13:45 Redazione
(Agenzia Vista) Roma, 09 gennaio 2026 2Quanto avvenuto a Crans-Montana in svizzera è stato devastante per tutti, quello che è successo non è una disgrazia, ma il risultato di troppe persone che non hanno hanno fatto il loro dovere per fare soldi facili, le responsabilità devono essere perseguite. Leggo di un video della proprietaria del locale che scapava con la cassa, se questo è vero bisogna essere implacabili". Lo afferma la premier Giorgia Meloni in conferenza stampa. Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

