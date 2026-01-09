Ultime notizie Donald TrumpNicolàs MaduroSvizzeraUcrainaVenezuela
Legge elettorale, Meloni: Dialogo con l'opposizione, riforma gli conviene – Il video

09 Gennaio 2026 - 13:45 Redazione
(Agenzia Vista) Roma, 09 gennaio 2026 “Ci sono interlocuzioni con le opposizioni anche se non necessariamente al mio livello. Il mandato è anche a chi se ne occupa in Parlamento a dialogare con l’opposizione. Anche la segretaria del Pd, Elly Schlein, dovrebbe essere favorevole alla riforma che sta pensando il centrodestra, un proporzionale con premio di maggioranza, perché è una riforma che consente a chi prende più voti di governare per cinque anni con una maggioranza solida: sarebbe un vantaggio per tutti e potrebbe rappresentare un vantaggio ancora più importante per l’opposizione che per la maggioranza”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, durante la conferenza stampa organizzata dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti in collaborazione con l’Associazione della Stampa Parlamentare. Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

