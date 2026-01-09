Ultime notizie Donald TrumpNicolàs MaduroSvizzeraUcrainaVenezuela
Meloni: Salvini filo-putiniano? Non condivido, i fili li hanno i burattini – Il video

09 Gennaio 2026 - 12:45 Redazione
(Agenzia Vista) Roma, 09 gennaio 2026 "Un veto putiniano di Salvini all'invio di militari in Ucraina? Non condivido questa affermazione, i fili li hanno burattini. Il dibattito all'interno della maggioranza è come difendere al meglio l'interesse nazionale. C'è una fetta maggioritaria a livello nazionale che ritiene che si possano fare passi indietro nell'impegno a Kiev, io penso che occorre essere al fianco dell'Ucraina, per me l'unico modo di garantire la pace è la deterrenza". Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, alla conferenza di inizio anno. Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

