Meloni scherza con i giornalisti: Io al Quirinale? Mi piacerebbe lavorare a pagamento con Fiorello – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 09 gennaio 2026 "Non so perché non mi proponete mai di andare a lavorare con Fiorello a pagamento, questo è quello che vorrei fare volentieri. Mi basta e mi appassiona quello che sto facendo, attualmente non c'è nei miei radar l'obiettivo di salire di livello", così Giorgia Meloni sulla possibilità di diventare Presidente della Repubblica. Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev