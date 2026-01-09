Meloni: Con Trump su molte cose non sono d'accordo. Diritto internazionale va difeso – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 09 gennaio 2026 “Con Trump su molte cose non sono d’accordo. Il diritto internazionale va difeso, quando saltano le regole siamo più esposti. Quando non sono d’accordo lo dico a lui, non ho difficoltà. Non ho capito cosa si sta chiedendo quando si dice che l’Italia devono prendere le distanza dagli USA. Questa è geopolitica. La politica estera italiana è quella che Sergio Mattarella ci ha ricordato pochi giorni fa. Alleanza atlantica e Europa, partner europei e atlantici. È il nostro ambito di appartenenza”. Così Giorgia Meloni alla conferenza stampa di inizio anno. Courtesy: Youtube Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev