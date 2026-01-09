Ultime notizie Donald TrumpGiorgia MeloniIranUcrainaVenezuela
POLITICAPunti di VistaVideo

Meloni: Con Trump su molte cose non sono d'accordo. Diritto internazionale va difeso – Il video

09 Gennaio 2026 - 15:45 Redazione
embed

(Agenzia Vista) Roma, 09 gennaio 2026 “Con Trump su molte cose non sono d’accordo. Il diritto internazionale va difeso, quando saltano le regole siamo più esposti. Quando non sono d’accordo lo dico a lui, non ho difficoltà. Non ho capito cosa si sta chiedendo quando si dice che l’Italia devono prendere le distanza dagli USA. Questa è geopolitica. La politica estera italiana è quella che Sergio Mattarella ci ha ricordato pochi giorni fa. Alleanza atlantica e Europa, partner europei e atlantici. È il nostro ambito di appartenenza”. Così Giorgia Meloni alla conferenza stampa di inizio anno. Courtesy: Youtube Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Secondo uno studio dell’università di Urbino l’algoritmo di Facebook ora punisce la politica ufficiale e premia gli estremisti antieuropei. Pd e FdI verso una legge bipartisan sulle piattaforme

2.

Sicurezza, Renzi attacca Piantedosi: «Il governo ha fallito. State prendendo in giro gli italiani riempendovi la bocca di slogan»

3.

Lodo Mondadori, bocciato il ricorso di Berlusconi e Fininvest alla Corte europea dei diritti dell’uomo: «Rispettato il diritto all’equo processo»

4.

Stretta sulla sicurezza, il Governo lavora a due testi: nel decreto giro di vite su coltelli e tutela degli agenti. Presto in Cdm

5.

Giorgio Parisi voterà no al referendum sulla giustizia