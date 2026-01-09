Referendum Giustizia, Meloni: La campagna dell'Anm ci accusa di cose false, non aiuta i cittadini – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 09 gennaio 2026 "Un dibattito su una materia complessa per i cittadini che dovesse diventare solo uno scontro politico non aiuterebbe i cittadini. Le mistificazioni si possono fare quando la gente non sa come stanno le cose. Quello che facciamo noi è togliere al Parlamento la possibilità di eleggere un pezzo del Csm, quindi togliere alla politica una possibilità di influenzare i magistrati. Non ci si può accusare del contrario: per me è uno spot a favore del Sì, perché se bisogna dire cose campate in aria si hanno pochi argomenti. Mi spiace, spero che si possa stare sul tema". Così la premier Meloni alla conferenza di fine anno. Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev