Scoppia bomboletta di spray al peperoncino sul volo Milano-Brindisi, panico a bordo: «L’aria era diventata irrespirabile»

Individuata la donna proprietaria della valigia che sarà denunciata

Una bomboletta di spray al peperoncino, che si trovava in un bagaglio a mano a bordo dell’aereo Fr 3424 di Ryanair Malpensa-Brindisi decollato nel pomeriggio di oggi, venerdì 9 gennaio, è esplosa accidentalmente in volo, creando panico tra i passeggeri. «L’aria era diventata irrespirabile e si è diffuso il panico», ha raccontato sui social un passeggero, Marco Fumarola, che ha anche pubblicato una foto dell’intervento delle forze dell’ordine una volta a terra. «Le persone si sono accalcate, nessuno capiva cosa stesse succedendo. Mi chiedo come un dispositivo considerato uno strumento per stordire sia potuto passare dai controlli di sicurezza». All’atterraggio a Brindisi, a bordo dell’aereo sono saliti gli agenti della Polizia di frontiera per i controlli, individuando la proprietaria del bagaglio dove c’era la bomboletta spray.

La donna sarà denunciata

La donna sarà denunciata per inosservanza di norme sulla sicurezza della navigazione. Pur essendo di libera vendita lo spray, infatti, non può essere portato a bordo di un aereo. Dopo l’episodio è stato il comandante dell’aereo a fare la segnalazione alla polizia. A quanto si apprende, l’atterraggio è avvenuto regolarmente.

