Due voli diretti a Tirana dirottati a Brindisi: i passeggeri si ribellano e occupano la pista dell’aeroporto

La compagnia aerea ha offerto un autobus sostitutivo fino a Roma e un nuovo volo dalla Capitale verso l'Albania. Ma non tutti hanno accettato

Caos all’aeroporto di Brindisi, dove un gruppo di circa 150 passeggeri ha forzato i controlli di sicurezza e ha occupato la pista. Si tratta di persone che erano a bordo di due voli diretti a Tirana, uno partito da Orio al Serio e uno da Bologna, entrambi dirottati in Puglia per maltempo. Momenti di tensione e disagi si sono verificati nello scalo pugliese dalle prime ore dell’alba proprio a causa della decisione di far atterrare i due velivoli, entrambi della compagnia Wizz Air e complessivamente con 400 passeggeri a bordo, a Brindisi anziché nella capitale albanese.

Le alternative offerte ai passeggeri

La protesta è andata avanti per diverse ore, con decine di passeggeri che proseguono nella loro rivolta e chiedono di poter ripartire subito per l’Albania. Altre persone hanno accettato la proposta della compagnia aerea di andare con un autobus sostitutivo fino a Roma Fiumicino e poi imbarcarsi per Tirana. Si valuta anche la possibilità che 150 passeggeri possano raggiungere l’Albania con una nave in partenza da Brindisi nel pomeriggio e diretta a Valona.

Nessun impatto sul traffico aereo

L’aeroporto è presidiato da poliziotti, carabinieri e militari della guardia di finanza per scongiurare ulteriori problemi di ordine pubblico. Al momento la protesta non ha causato ritardi sui voli in arrivo o in partenza dallo scalo brindisino.

La nota di Wizz Air

Wizz Air conferma «di aver fornito piena assistenza ai passeggeri coinvolti, in conformità con le normative vigenti sui diritti dei passeggeri, a seguito del dirottamento a Brindisi dei voli da Bologna e Bergamo diretti a Tirana, causato da condizioni meteorologiche avverse indipendenti dalla volontà della compagnia». Lo dichiara in una nota la compagnia aerea, che poi precisa: «Per quanto riguarda i due voli interessati, 33 passeggeri hanno accettato la sistemazione offerta dalla compagnia aerea e sono stati trasferiti in hotel vicini. Ai passeggeri sono stati offerti anche il rebooking gratuito su voli alternativi e/o il trasporto via terra, inclusa la sistemazione per la notte ove necessario. Al momento, 39 passeggeri hanno accettato questa opzione e sono partiti da Brindisi in autobus intorno alle 10:00 ora locale. I passeggeri che hanno provveduto autonomamente alla sistemazione o a un trasporto alternativo hanno il diritto di richiedere il rimborso delle spese ragionevoli presentando un reclamo tramite il sito web di Wizz Air, in linea con la legislazione dell’Ue sui diritti dei passeggeri. La compagnia ribadisce che la sicurezza dei propri passeggeri e dell’equipaggio rimane la sua massima priorità».

Foto copertina: ANSA/Max Frigione | La protesta dei passeggeri di due voli Wizz Air all’aeroporto di Brindisi, in Puglia