Ultime notizie Donald TrumpNicolàs MaduroSvizzeraUcrainaVenezuela
ATTUALITÀMaternitàPugliaTaranto

Neomamma muore in casa a 25 anni. Aveva partorito in ospedale pochi giorni fa

09 Gennaio 2026 - 14:09 Alba Romano
embed
A dare l'allarme il marito. La ragazza è morta prima del trasferimento in ospedale. Dopo il parto aveva ricevuto una trasfusione di sangue

È morta nella serata di ieri, nella sua abitazione di Lama, borgata alla periferia di Taranto, una giovane donna di 25 anni che aveva dato alla luce il suo primo figlio alla vigilia di Natale. La giovane sarebbe stata colta da un improvviso malore. A lanciare l’allarme è stato il marito. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile. La ragazza è morta prima del trasferimento in ospedale.

Dopo il parto aveva fatto una trasfusione di sangue

Secondo le prime informazioni il decesso sarebbe avvenuto per cause naturali, ma non si escludono complicazioni legate al parto. Il caso è ora al vaglio della Procura. Il pm di turno, Remo Epifani, sta valutando se disporre l’autopsia. Al momento non è stata ancora presa una decisione in merito. Dall’Asl si apprende che la 25enne aveva partorito il 24 dicembre all’ospedale Santissima Annunziata di Taranto. Durante la degenza le era stata effettuata una trasfusione di sangue, ma non erano state riscontrate criticità. Così la 25enne era tornata a casa il 28 dicembre.

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

Ma che freddo fa? L’Italia al gelo: -22°C in Lombardia, scuole chiuse a Siena per neve. Cosa dicono le previsioni

2.

Il Garante per la privacy e lo strano caso del B&B abusivo delle figlie: «Lui vive nello stesso palazzo ma dice di non sapere nulla»

3.

Sergiu Tarna, svolta nell’omicidio del barman di Mestre: arrestato un vigile urbano di Venezia

4.

Aurora Livoli uccisa a Milano, il 57enne fermato confessa il femminicidio e gli abusi: «Non credevo fosse morta, ho vegliato su di lei»

5.

Famiglia nel bosco, i bambini «si colpevolizzano» e compiono gesti di autolesionismo. Lo psichiatra Cantelmi: «La separazione è un trauma reale»

leggi anche
ATTUALITÀ

La Svizzera si ferma per piangere i ragazzi di Crans. Mattarella in visita dai due italiani ricoverati a Zurigo: «L’Italia intera in angoscia»

Di Diego Messini
pistacchio gay
ATTUALITÀ

Catania, gelateria espone il gusto “pistacchio gay”: scoppia la polemica

Di Alba Romano
Vigile fuoco
ATTUALITÀ

Taranto, il cadavere di una donna trovato all’interno di una cisterna

Di Stefania Carboni