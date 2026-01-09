Neomamma muore in casa a 25 anni. Aveva partorito in ospedale pochi giorni fa

A dare l'allarme il marito. La ragazza è morta prima del trasferimento in ospedale. Dopo il parto aveva ricevuto una trasfusione di sangue

È morta nella serata di ieri, nella sua abitazione di Lama, borgata alla periferia di Taranto, una giovane donna di 25 anni che aveva dato alla luce il suo primo figlio alla vigilia di Natale. La giovane sarebbe stata colta da un improvviso malore. A lanciare l’allarme è stato il marito. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile. La ragazza è morta prima del trasferimento in ospedale.

Secondo le prime informazioni il decesso sarebbe avvenuto per cause naturali, ma non si escludono complicazioni legate al parto. Il caso è ora al vaglio della Procura. Il pm di turno, Remo Epifani, sta valutando se disporre l’autopsia. Al momento non è stata ancora presa una decisione in merito. Dall’Asl si apprende che la 25enne aveva partorito il 24 dicembre all’ospedale Santissima Annunziata di Taranto. Durante la degenza le era stata effettuata una trasfusione di sangue, ma non erano state riscontrate criticità. Così la 25enne era tornata a casa il 28 dicembre.