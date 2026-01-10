Ultime notizie Donald TrumpGiorgia MeloniIranUcrainaVenezuela
Londra, sale sul balcone dell’ambasciata iraniana e piazza la bandiera del Scià al posto di quella della Repubblica Islamica – Il video

10 Gennaio 2026 - 17:53 Alba Romano
L'azione di un manifestante durante un presidio in sostegno dei movimenti di piazza in Iran

A Londra un manifestante ha scalato il balcone dell’ambasciata iraniana a Westminster e ha sostituito la bandiera della Repubblica islamica con quella dell’era monarchica, nel corso di una protesta a sostegno dei manifestanti in Iran, che da settimane contestano il regime degli ayatollah. A riferirlo è Sky News, mentre la Metropolitan Police ha informato di aver aumentato la propria presenza nei pressi dell’ambasciata.

L’azione diventata virale

Filmati condivisi sui social mostrano l’uomo in piedi sul balcone mentre rimuove la bandiera ufficiale e la sostituisce con il Leone e Sole, mentre agenti della polizia sono schierati sotto l’edificio. Le immagini del video qui pubblicato sono state diffuse su X dal giornalista iraniano Niyak Ghorbani, inviato nel Regno Unito.

