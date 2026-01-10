L’uomo che ha rubato 100 pezzi di cadaveri da un cimitero monumentale

Jonathan Christ Gerlach, 34 anni, è finito in carcere

Ossa e teschi lasciati in bella vista sul sedile posteriore di un’auto. Vicino a un cimitero abbandonato alla periferia di Philadelphia. È la scena che si è trovata di fronte la polizia e che ha consentito l’inizio di un’indagine che li ha poi portati a uno scantinato pieno di parti di corpi. L’uomo accusato di averle accumulate è stato arrestato dopo un mese. Dal cimitero di Mount Moriah, dove almeno 26 mausolei erano stati forzati negli ultimi due mesi, sarebbero stati rubati circa 100 resti umani. Jonathan Christ Gerlach, 34 anni, di Ephrata, è ora in carcere. E la cauzione è da un milione di dollari.

100 teschi umani

I poliziotti che sono entrati a casa e nel suo magazzino hanno detto di aver trovato teschi, ossa lunghe, mani e piedi mummificati, in decomposizione e altri reperti scheletrici. «Erano in vari stati. Alcuni erano appesi, per così dire. Alcuni erano stati ricomposti, altri erano solo teschi su uno scaffale», ha detto il procuratore distrettuale della contea di Delaware, Tanner Rouse. La maggior parte si trovava nel seminterrato, hanno detto le autorità. Sono stati recuperati anche gioielli che si ritiene siano collegati alle tombe. In un caso, era ancora attaccato un pacemaker. Il cimitero risale al 1855. Secondo le associazioni che contribuiscono alla manutenzione è considerato il più grande fra quelli abbandonati in Usa.

I furti

La polizia stava indagando sulla serie di furti quando un investigatore ha controllato le targhe del veicolo di Gerlach. E ha scoperto che si era recato più volte nei pressi di Yeadon durante il periodo in cui si erano verificati i furti. Le effrazioni si sono concentrate su cripte e mausolei sigillati contenenti sepolture più antiche, che erano stati sfondati o avevano le murature danneggiate per raggiungere i resti all’interno. Gerlach è stato arrestato mentre tornava verso la sua auto, ha riferito la polizia, con un piede di porco e un sacco di iuta in cui gli agenti hanno trovato i resti mummificati di due bambini piccoli, tre teschi e altre ossa. Ha dichiarato agli inquirenti di aver preso circa 30 resti umani e di aver mostrato loro le tombe da cui aveva rubato.

Il carcere

«Data l’enormità di ciò che stiamo osservando e la totale mancanza di spiegazioni ragionevoli, è difficile dire ora, in questo frangente, cosa sia successo esattamente. Stiamo cercando di capirlo», ha detto Rouse ai giornalisti. Ora dovrà fronteggiare 100 capi d’imputazione per abuso di cadavere e ricettazione, oltre a molteplici capi d’imputazione per profanazione di monumento pubblico, profanazione di oggetto venerato, profanazione di luogo di sepoltura storico, furto con scasso, violazione di proprietà privata e furto.