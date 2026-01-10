Ultime notizie Donald TrumpGiorgia MeloniIranUcrainaVenezuela
Venezuela, l’allarme del Dipartimento di Stato Usa: «I cittadini americani lascino immediatamente il Paese, rischi per la sicurezza»

10 Gennaio 2026 - 23:49 Cecilia Dardana
colectivos venezuela
Il Dipartimento mette in guardia contro le milizie armate chiamate "colectivos" che perquisiscono le auto alla ricerca di americani o di prove di sostegno agli Usa

Il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha lanciato un nuovo avviso di sicurezza esortando tutti i cittadini americani presenti in Venezuela a lasciare il Paese «immediatamente» a causa della grave instabilità e dei rischi per la sicurezza. Secondo le autorità di Washington, dopo il blitz statunitense che ha portato alla cattura di Nicolas Maduro e della moglie, la situazione interna del Paese è considerata estremamente volatile e può rappresentare una minaccia diretta per gli stranieri.

I colectivos

Nel comunicato ufficiale, il dipartimento sottolinea che «la situazione della sicurezza rimane instabile», soprattutto una settimana dopo la cattura del leader venezuelano Nicolas Maduro. L’allerta arriva in un momento segnato da una forte presenza di milizie armate e gruppi paramilitari, noti come colectivos, che operano in molte aree urbane e rurali, controllando strade e punti di passaggio e a volte perquisendo veicoli alla ricerca di cittadini stranieri o sospetti di legami con gli Stati Uniti.

I voli internazionali

«Ora che i voli internazionali sono ripresi, i cittadini Usa dovrebbero lasciare il Paese immediatamente», si legge nell’avviso del Dipartimento di Stato. Il richiamo agli americani è chiaro e urgente, con l’invito a sfruttare ogni possibilità di partenza verso destinazioni più sicure. La presenza di gruppi armati non statali, la repressione delle autorità locali e l’incertezza del quadro politico interno sono tra i principali motivi alla base della decisione americana. Le autorità Usa raccomandano ai cittadini di non viaggiare in Venezuela, di evitare spostamenti non essenziali e di monitorare costantemente gli aggiornamenti delle allerte di viaggio ufficiali.

