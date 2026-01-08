Il Venezuela pronto a rilasciare detenuti stranieri, già liberi 4 spagnoli: ora l’Italia spera per Alberto Trentini
Il presidente dell’Assemblea nazionale del Venezuela, Jorge Rodríguez, ha annunciato oggi la liberazione di «un numero importante di detenuti venezuelani e stranieri». La decisione, ha spiegato, è stata presa in modo «unilaterale» dal governo di Caracas con l’obiettivo di «favorire e raggiungere la pace». Si attende ora di capire quali e quante persone saranno effettivamente rilasciate e in particolare, dall’Italia, se tra loro ci sia anche Alberto Trentini, il cooperante italiano detenuto in Venezuela da 421 giorni senza che siano mai state formalizzate accuse nei suoi confronti.
I dettagli e il numero delle persone scarcerate
Rodríguez ha precisato che ulteriori informazioni sull’identità e sul totale dei detenuti liberati verranno comunicate in un secondo momento. Secondo El Paìs però sarebbero già stati rilasciati quattro cittadini spagnoli: Andrés Martínez Adasme, José María Basoa, Miguel Moreno e Ernesto Gorbe. Nel suo intervento, il presidente dell’Assemblea nazionale ha ringraziato l’ex premier spagnolo José Luis Rodríguez Zapatero, il presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva e il governo del Qatar per il ruolo di mediazione che, secondo Caracas, ha contribuito a rendere possibile la decisione.
L’arresto senza accuse e la detenzione di Trentini
Il cooperante si trovava in Venezuela per la ong internazionale Humanity & Inclusion, impegnata nel supporto alle persone con disabilità. Al momento dell’arresto, Trentini stava viaggiando per motivi di lavoro da Caracas a Guasdualito, nel nord-ovest del Paese. La madre, Armanda Colusso, aveva ricevuto gli ultimi messaggi del figlio mentre lui si trovava ancora all’aeroporto di Caracas. Poi il silenzio. La famiglia è stata informata dell’arresto la sera del 15 novembre 2024, ma da quel momento – nonostante gli appelli dei familiari e il pressing delle istituzioni italiane – sono trapelate pochissime informazioni sulle sue condizioni di detenzione.