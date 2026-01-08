Il Venezuela pronto a rilasciare detenuti stranieri, già liberi 4 spagnoli: ora l’Italia spera per Alberto Trentini

L'annuncio del presidente dell’Assemblea nazionale di Caracas Jorge Rodríguez per «favorire la pace» dopo la cattura Usa di Nicolas Maduro

Il presidente dell’Assemblea nazionale del Venezuela, Jorge Rodríguez, ha annunciato oggi la liberazione di «un numero importante di detenuti venezuelani e stranieri». La decisione, ha spiegato, è stata presa in modo «unilaterale» dal governo di Caracas con l’obiettivo di «favorire e raggiungere la pace». Si attende ora di capire quali e quante persone saranno effettivamente rilasciate e in particolare, dall’Italia, se tra loro ci sia anche Alberto Trentini, il cooperante italiano detenuto in Venezuela da 421 giorni senza che siano mai state formalizzate accuse nei suoi confronti.

I dettagli e il numero delle persone scarcerate

Rodríguez ha precisato che ulteriori informazioni sull’identità e sul totale dei detenuti liberati verranno comunicate in un secondo momento. Secondo El Paìs però sarebbero già stati rilasciati quattro cittadini spagnoli: Andrés Martínez Adasme, José María Basoa, Miguel Moreno e Ernesto Gorbe. Nel suo intervento, il presidente dell’Assemblea nazionale ha ringraziato l’ex premier spagnolo José Luis Rodríguez Zapatero, il presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva e il governo del Qatar per il ruolo di mediazione che, secondo Caracas, ha contribuito a rendere possibile la decisione.

L’arresto senza accuse e la detenzione di Trentini

Il cooperante si trovava in Venezuela per la ong internazionale Humanity & Inclusion, impegnata nel supporto alle persone con disabilità. Al momento dell’arresto, Trentini stava viaggiando per motivi di lavoro da Caracas a Guasdualito, nel nord-ovest del Paese. La madre, Armanda Colusso, aveva ricevuto gli ultimi messaggi del figlio mentre lui si trovava ancora all’aeroporto di Caracas. Poi il silenzio. La famiglia è stata informata dell’arresto la sera del 15 novembre 2024, ma da quel momento – nonostante gli appelli dei familiari e il pressing delle istituzioni italiane – sono trapelate pochissime informazioni sulle sue condizioni di detenzione.