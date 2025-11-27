Venezuela, Alberto Trentini riceve la visita dell’ambasciatore italiano. «Sta meglio»

Il cooperante è detenuto da oltre un anno. La Farnesina: «La visita è stata effettuata nell'ambito dell'azione politica e diplomatica che la premier e il ministro Tajani stanno costruendo da mesi»

L’ambasciatore d’Italia a Caracas Giovanni De Vito ha effettuato oggi a Caracas una visita consolare a Alberto Trentini durante la quale ha potuto incontrare anche un altro detenuto, Mario Burlò. De Vito ha riferito alla Farnesina di aver trovato Trentini, detenuto in Venezuela da oltre un anno, in condizioni di umore migliori rispetto alla volta scorsa. Secondo quanto riferisce la Farnesina «la visita è stata effettuata nell’ambito dell’azione politica e diplomatica che la premier Giorgia Meloni e il ministro degli Esteri Antonio Tajani stanno costruendo da mesi» per portare alla liberazione di tutti i cittadini italiani detenuti.

Chi è l’altro detenuto incontrato dal console

Mario Burlò è un imprenditore torinese detenuto dal 2024 in Venezuela. La sua famiglia ha denunciato la mancanza di notizie per mesi, prima che venissero confermate le sue condizioni di salute attraverso la visita dell’ambasciatore italiano nel settembre 2025. Burlò è anche stato assolto dalla Corte di Cassazione da un’accusa di concorso esterno in associazione mafiosa nell’inchiesta che ha coinvolto anche l’ex assessore regionale Roberto Rosso.