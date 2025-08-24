Ultime notizie Donald TrumpGazaJannik SinnerTurismoVladimir Putin
Liberati a Caracas gli italo-venezuelani Amerigo De Grazia e Margarita Assenza, l’annuncio della Farnesina che tiene viva la speranza per Alberto Trentini

24 Agosto 2025 - 12:43 Giovanni Ruggiero
De Grazia e Assenza
Il politico e l'attivista non potranno lasciare Caracas. Dovranno comparire in tribunale lunedì 25 agosto, per rispondere di reati non meglio specificati «contro il patrimonio dello Stato»

A Caracas è stata annunciata la liberazione degli Italo-venezuelani Amerigo De Grazia (arrestato il 7 agosto 2024) e di Margarita Assenza (arrestata il 2 ottobre 2024), insieme ad un gruppo di altri detenuti. Lo riferisce una nota della Farnesina. «Si tratta di un risultato maturato anche grazie al lavoro svolto dalla Farnesina e dalle istituzioni dello Stato su impulso del Ministro Antonio Tajani e del Governo», spiega una nota del ministero degli Esteri. Una liberazione che alimenta le speranza di famigliari e amici che aspettano il ritorno in Italia di Alberto Trentini, ancora rinchiuso in una prigione venezuelana, sulla cui liberazione la Farnesina ricorda di continuare a liberare

Chi sono i due italo-venezuelani liberati

Amerigo De Grazia è un ex Deputato dell’opposizione dell’Assemblea Nazionale, detenuto presso l’Helicoide in regime di isolamento. L’Ambasciata d’Italia aveva ripetutamente sensibilizzato le Autorità venezuelane in merito alle preoccupanti condizioni mediche del connazionale, affinché venisse sottoposto alle cure specialistiche necessarie. Margarita Paulina Assenza Arteaga, detenuta presso l’Helicoide, lavorava insieme al Sindaco di Maracaibo Rafael Ramirez, arrestato con lei con l’accusa di aver commesso «reati contro il patrimonio dello Stato». Entrambi dovranno comparire in tribunale lunedì per chiarire le modalità relative all’eventuale prosecuzione del procedimento e alla loro posizione individuale. «È stato inoltre disposto che non possano allontanarsi da Caracas; per altri detenuti, invece, è stato stabilito un regime di detenzione domiciliare».

