Week-end al gelo, scende la colonnina di mercurio. Ma il freddo durerà poco: le previsioni

Allerta della protezione civile in cinque regioni, ma nei primi giorni della settimana la situazione è in via di miglioramento

Farà freddo in Italia, molto freddo, specialmente nel settore nord-orientale. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera si sono registrati i -23,1 °C di giovedì sull’Altopiano di Asiago, in provincia di Vicenza, e -9,3 a Prato, imbiancando anche le cime nel messinese, in Sicilia. La protezione civile ha diramato un’allerta gialla in cinque regioni: Umbria, Abruzzo, Lazio, Calabria e Campania costiera. Il gelo però sarà destinato a durare pochi giorni.

Le previsioni giorno per giorno

DOMENICA 11 GENNAIO

Nord: Giornata caratterizzata dalla presenza di un cielo sereno o al più poco nuvoloso dappertutto. Rare nevicate sulle Alpi di confine. Temperature ancora molto fredde al mattino e in serata. Centro: Giornata che trascorrerà con condizioni di bel tempo sui settori tirrenici e in Umbria. Peggiora con neve in collina sulle regioni Adriatiche. Sud: Giornata con condizioni di instabilità su Calabria e Sicilia, soprattutto tirreniche e poi anche sulla Puglia con l’arrivo del Grecale.

LUNEDI 12 GENNAIO

Nord: La giornata trascorrerà con un cielo molto nuvoloso ovunque, a tratti anche coperto. Sono previste nevicate diffuse sui confini alpini. Clima freddo. Centro: Giornata che trascorrerà con il bel tempo, il cielo si potrà vedere poco o irregolarmente nuvoloso su tutte le regioni. Venti forti dai quadranti meridionali. Sud: Giornata che trascorrerà con condizioni di bel tempo. Cielo molto nuvoloso su Sicilia e Sardegna, sereno o poco nuvoloso altrove.

MARTEDI 13 GENNAIO

Nord: Giornata che trascorrerà con un cielo molto nuvoloso o a tratti anche coperto. Sono previste piogge sulla Liguria di centro-levante. Venti da sud. Centro: Giornata che vedrà un cielo spesso coperto in Toscana dove pioverà sui settori più settentrionali. Cielo molto nuvoloso altrove; venti forti meridionali. Sud: Giornata caratterizzata da condizioni di bel tempo, il cielo sarà sereno o al massimo poco nuvoloso su tutte le regioni. Venti da nord.

(in copertina una slavina monumentale dal Corno Grande, sul Gran Sasso. Una grande slavina si è staccata dal celebre paretone del Corno Grande, regalando una scena di straordinaria potenza visiva, fortunatamente senza alcuna conseguenza per persone o infrastrutture, Colledara (Teramo), 10 gennaio 2026. ANSA/Foto LUIGI VISCONTI)