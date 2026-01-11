«Il nome di Alberto Trentini figura nella lista dei detenuti da scarcerare»

Ne parla oggi Repubblica. Il cooperante figura in un secondo elenco mentre ieri alcuni suoi colleghi di struttura sono stati liberati

Alberto Trentini è nella lista dei prigionieri che il governo venezuelano è pronto scarcerare. A parlarne oggi è Repubblica, spiegando che dopo 13 mesi stavolta c’è concreto ottimismo. «Siamo moderatamente ottimisti: siamo al lavoro, ogni giorno è buono», ha dichiarato il sottosegretario agli Esteri Giorgio Silli, che da settimane è in contatto con Caracas.

Il segnale

Ieri inoltre sono stati scarcerati i primi prigionieri dal carcere di El Rodeo I, quello dove da oltre quattrocento giorni è rinchiuso il cooperante italiano. Trentini, secondo quanto riporta il quotidiano, è in un secondo elenco, sul quale ora sono al lavoro le diplomazie. Le scarcerazioni sono state annunciate giovedì dal presidente dell’Assemblea nazionale Jorge Rodríguez, per «una nuova stagione politica» e favorire la pacificazione. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha inoltrato nei giorni scorsi al segretario di Stato Marco Rubio l’elenco dei detenuti italiani ancora in carcere, tra cui Trentini, chiedendo un impegno concreto di Washington.