Ultime notizie Donald TrumpGiorgia MeloniIranUcrainaVenezuela
ESTERICarcereVenezuela

«Il nome di Alberto Trentini figura nella lista dei detenuti da scarcerare»

11 Gennaio 2026 - 09:11 Stefania Carboni
embed
alberto trentini
alberto trentini
Ne parla oggi Repubblica. Il cooperante figura in un secondo elenco mentre ieri alcuni suoi colleghi di struttura sono stati liberati

Alberto Trentini è nella lista dei prigionieri che il governo venezuelano è pronto scarcerare. A parlarne oggi è Repubblica, spiegando che dopo 13 mesi stavolta c’è concreto ottimismo. «Siamo moderatamente ottimisti: siamo al lavoro, ogni giorno è buono», ha dichiarato il sottosegretario agli Esteri Giorgio Silli, che da settimane è in contatto con Caracas.

Il segnale

Ieri inoltre sono stati scarcerati i primi prigionieri dal carcere di El Rodeo I, quello dove da oltre quattrocento giorni è rinchiuso il cooperante italiano. Trentini, secondo quanto riporta il quotidiano, è in un secondo elenco, sul quale ora sono al lavoro le diplomazie. Le scarcerazioni sono state annunciate giovedì dal presidente dell’Assemblea nazionale Jorge Rodríguez, per «una nuova stagione politica» e favorire la pacificazione. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha inoltrato nei giorni scorsi al segretario di Stato Marco Rubio l’elenco dei detenuti italiani ancora in carcere, tra cui Trentini, chiedendo un impegno concreto di Washington.

Articoli di ESTERI più letti
1.

Venezuela, il buio dopo la speranza per Alberto Trentini: «Liberati solo 10 detenuti su 1.000»

2.

Il presidente della Colombia Petro stava per fare la fine di Maduro: «Poi ho telefonato a Trump»

3.

Imbarazzo alla Casa Bianca, Trump legge ad alta voce un biglietto privato di Rubio durante un incontro con i dirigenti delle Big Oil – Il video

4.

I contatti con l’estero, le bugie: perché i coniugi Moretti sono finiti agli arresti per il rogo di Crans-Montana

5.

Proteste in Iran, centinaia di morti. Ospedali «sopraffatti» dai feriti e blackout a oltranza. Trump: «Pronti ad aiutare i manifestanti»

leggi anche
colectivos venezuela
ESTERI

Venezuela, l’allarme del Dipartimento di Stato Usa: «I cittadini americani lascino immediatamente il Paese, rischi per la sicurezza»

Di Cecilia Dardana
ESTERI

Venezuela, Machado offre il suo Nobel per la Pace a Trump? Interviene il comitato del Premio: «È vietato»

Di Ygnazia Cigna
ESTERI

Imbarazzo alla Casa Bianca, Trump legge ad alta voce un biglietto privato di Rubio durante un incontro con i dirigenti delle Big Oil – Il video

Di Alba Romano