Australia, all’ambasciata iraniana rimuovono la bandiera della Repubblica Islamica e la rimpiazzano con il Leone e il Sole – Il video

L'azione dopo l'invito del figlio dello Scià Reza Pahlavi. Via il vessillo del regime per quello monarchico

Il figlio dello Scià Reza Pahlavi ha invitato a issare la bandiera nazionale iraniana con il Leone e il Sole sostituendola con la bandiera della Repubblica Islamica nelle ambasciate iraniane in tutto il mondo. Un invito che gli iraniani in Australia hanno accolto rimpiazzando la bandiera sostenuta dagli ayatollah. Le immagini sonos tate postate su X dal giornalista iraniano Niyak Ghorban, inviato nel Regno Unito.

Il messaggio di Pahlavi

«Nelle ultime due settimane, e soprattutto negli ultimi quattro giorni, avete scosso le fondamenta del regime illegittimo della Repubblica Islamica con manifestazioni di milioni di persone. Ora, contando sulla risposta di milioni di persone agli appelli degli ultimi giorni, e con la legittimità e l’accettazione che ho ricevuto da voi, annuncio un’altra fase della rivolta nazionale per rovesciare la Repubblica Islamica e reclamare il caro Iran. All’interno dell’Iran, oltre a occupare e proteggere le vie centrali delle città, tutte le istituzioni e gli apparati responsabili della falsa propaganda del regime e dell’interruzione delle comunicazioni sono considerati obiettivi legittimi. Presto arriveranno anche gli aiuti globali. Restate sintonizzati per i miei prossimi messaggi. Presto riprenderemo il nostro amato Iran dalla Repubblica Islamica e celebreremo la libertà e la vittoria ovunque in Iran». Queste le parole di Reza Pahlavi, il figlio della Scià di Persia deposto dopo la rivoluzione del 1979 in Iran. Attualmente vive negli Usa.