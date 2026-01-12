Meloni: «Trentini e Burlò liberi, grazie ai servitori dello Stato» – Il video

La premier: «Questo risultato è il frutto del lavoro discreto ma efficace, portato avanti in questi mesi non solo dal governo ma dalla rete diplomatica, dall'intelligence»

«Alberto Trentini e Mario Burlò sono liberi e torneranno a casa. È una notizia che ci riempie di gioia, che si somma alla felicità che abbiamo provato nelle scorse ore per la liberazione di altri nostri connazionali». Lo dichiara in un video postato sui social il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. «Trentini e Burlò riabbracceranno presto le loro famiglie che in questi mesi hanno sofferto molto, a cui ovviamente vogliamo rinnovare il nostro affetto. Questo risultato è il frutto del lavoro discreto ma efficace, portato avanti in questi mesi non solo dal governo ma dalla rete diplomatica, dall’intelligence. Voglio ringraziare tutti i servitori dello Stato che a vario livello hanno dato il loro contributo per raggiungere questo obiettivo», aggiunge.