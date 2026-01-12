Ultime notizie Donald TrumpGiorgia MeloniIranUcrainaVenezuela
POLITICAGiorgia MeloniVenezuelaVideo

Meloni: «Trentini e Burlò liberi, grazie ai servitori dello Stato» – Il video

12 Gennaio 2026 - 13:18 Stefania Carboni
embed
La premier: «Questo risultato è il frutto del lavoro discreto ma efficace, portato avanti in questi mesi non solo dal governo ma dalla rete diplomatica, dall'intelligence»

«Alberto Trentini e Mario Burlò sono liberi e torneranno a casa. È una notizia che ci riempie di gioia, che si somma alla felicità che abbiamo provato nelle scorse ore per la liberazione di altri nostri connazionali». Lo dichiara in un video postato sui social il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. «Trentini e Burlò riabbracceranno presto le loro famiglie che in questi mesi hanno sofferto molto, a cui ovviamente vogliamo rinnovare il nostro affetto. Questo risultato è il frutto del lavoro discreto ma efficace, portato avanti in questi mesi non solo dal governo ma dalla rete diplomatica, dall’intelligence. Voglio ringraziare tutti i servitori dello Stato che a vario livello hanno dato il loro contributo per raggiungere questo obiettivo», aggiunge.

Articoli di POLITICA più letti
1.

In tre ore per due volte Giorgia Meloni perde le staffe: è una furia contro il Domani, L’Espresso e Fanpage. Ecco cosa è accaduto – Il video

2.

Meloni: È arrivato il momento che l'Europa torni a parlare con la Russia – Il video

3.

Quella passione di Giorgia Meloni per le Giornate nazionali: da inizio legislatura ne ha create 12. E in conferenza stampa annuncia la prossima

4.

Crans-Montana, Meloni: «Vietare in Italia gli scintillii sulle bottiglie. Volevano fare soldi facili, vanno perseguiti» – Il video

5.

Metsola (Pres. Parlamento UE): Europa vede cosa succede in Iran. Cambiamento in arrivo – Il video

leggi anche
chi è mario burlò imprenditore liberato trentini
ESTERI

Chi è Mario Burlò, l’imprenditore torinese liberato insieme a Trentini dopo 14 mesi di detenzione in Venezuela. La figlia: «La fine di un incubo»

Di Alba Romano
alberto-trentini-libero
ESTERI

Venezuela, Alberto Trentini libero dopo 423 giorni. Le prime parole: «Posso fumarmi una sigaretta? Sono felice, non sono stato maltrattato»

Di Alessandro D’Amato
groenlandia-artico-nato-trump
ESTERI

La Nato rafforza le attività nell’Artico: «Cresce la minaccia di Russia e Cina». Media: «Regno Unito e Ue pronti a inviare soldati in Groenlandia»

Di Stefania Carboni