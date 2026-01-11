Ultime notizie Donald TrumpGiorgia MeloniIranUcrainaVenezuela
Il Regno Unito sta valutando con gli alleati Ue l’invio di una forza militare in Groenlandia

11 Gennaio 2026 - 11:52 Stefania Carboni
L'indiscrezione del Telegraph: «I piani prevedono soldati, navi e aerei per proteggere l'isola». La mossa, con Germania e Francia, per calmare Trump

Downing Street è in trattativa con gli alleati europei per l’invio di una forza militare in Groenlandia per proteggere l’Artico e calmare così i timori di Donald Trump sulla sicurezza. A riportarlo è il Telegraph. Nei giorni scorsi funzionari britannici hanno incontrato i loro colleghi di altri paesi, tra cui Germania e Francia. I piani, ancora in una fase iniziale, potrebbero prevedere l’impiego di soldati, navi da guerra e aerei britannici per proteggere la Groenlandia dalla Russia e dalla Cina. La mossa rientra nella dissuasione nei confronti dell’amministrazione Trump di annettere l’isola.

«La crescente aggressività della Russia deve essere scoraggiata»

«Condividiamo il punto di vista del presidente Trump: la crescente aggressività della Russia nell’estremo nord deve essere scoraggiata e la sicurezza euro-atlantica rafforzata», ha dichiarato una fonte al Telegraph. «Le discussioni della NATO sul rafforzamento della sicurezza nella regione continuano e non vorremmo mai anticiparle, ma il Regno Unito sta collaborando con gli alleati per promuovere gli sforzi volti a rafforzare la deterrenza e la difesa nell’Artico. Il Regno Unito continuerà a collaborare, come ha sempre fatto, alle operazioni di interesse nazionale, proteggendo i cittadini nel proprio Paese».

