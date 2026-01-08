Secondo Trump l'acquisto dell'isola sarebbe un'operazione immobiliare. Terre rare, petrolio e metalli: il tesoro nel sottosuolo e la possibilità che i 56 mila abitanti diventino tutti multimilionari

Donald Trump dice che l’acquisto della Groenlandia da parte degli Stati Uniti «sarebbe essenzialmente una grande operazione immobiliare». E anche se è difficile trattare un’isola e i suoi abitanti come un condominio di New York il tycoon è convinto che presentare un’offerta – e, insieme, minacciare un intervento militare sia la strada giusta per convincere la Danimarca e Nuuk. E quindi a questo punto sorge spontanea una domanda: quanto vale la Groenlandia? E quanto costa? Il prezzo offerto dagli Usa sarebbe giusto?

Quanto costa la Groenlandia

Il Corriere della Sera spiega che gli Usa hanno tentato due volte di comprare la Groenlandia. La prima volta subito dopo aver acquisito l’Alaska dalla Russia: nel 1868 il segretario di Stato William Seward valutò di rilevare la Groenlandia e l’Islanda per 5,5 milioni di dollari. Senza però avanzare mai una proposta formale. Lo fece invece nel 1946 il presidente Usa Harry Truman che offrì 100 milioni in oro alla Danimarca. Oggi sarebbero 1,6 miliardi. La risposta fu picche. E la valutazione non sembra corretta. Il think tank American Action Forum (Aaf) ha effettuato una stima attualizzando il valore in rapporto alla crescita del prodotto interno lordo americano fra il 1946 e il 2025. Il risultato è che il prezzo giusto sarebbe di circa 12,9 miliardi di dollari.

Le risorse minerarie

Ma c’è da valutare anche la possibilità di sfruttamento delle risorse minerarie. L’isola ne ospita per 4.400 miliardi. Ovvero circa 1.700 miliardi di petrolio e gas — la cui estrazione è dal 2021 proibita per ragioni ambientali — e 2.700 miliardi di metalli, fra cui le terre rare. Ma non è facile sfruttarle: mancano manodopera e infrastrutture. L’Aaf calcola che il valore dei giacimenti attualmente sfruttabili dell’isola sia attorno ai 186 miliardi. E qui la stima potrebbe anche essere in difetto. Poi c’è la questione geopolitica.

La geopolitica

L’isola ha una posizione strategica nel mar Artico. Che, dopo lo scioglimento dei ghiacci, diventa terreno di confronto tra Cina, Russia e Usa. Infine, secondo l’Aaf un prezzo al chilometro 1,38 milioni di dollari porterebbe a un prezzo complessivo di 2.760 miliardi, circa il 9% del Pil americano e il 7% del suo debito pubblico. Per comprare la Louisiana dalla Francia nel 1803 gli Usa spesero 15 milioni, ovvero il 3% del Pil di allora. La Florida dalla Spagna nel 1819 venne via per appena 5 milioni (lo 0,68% del Pil), l’Alaska dalla Russia per 7,2 (lo 0,09%) e le isole Vergini proprio dalla Danimarca per 25 (0,04%) nel 2017.

Infine, c’è il problema di chi pagare. La Danimarca ha rifiutato ogni trattativa. I 56 mila abitanti groenlandesi con una cifra del genere diventerebbero tutti multimilionari. E a quel punto potrebbero entrare in politica e correre per diventare presidenti degli Stati Uniti. A Trump è riuscito. Perché a loro no?