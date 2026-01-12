Venezuela, Alberto Trentini e Mario Burlò sono liberi. Tajani: presto in Italia

L'annuncio della Farnesina: sono in buone condizioni, si trovano nella sede dell'ambasciata d'Italia a Caracas

«Alberto Trentini e Mario Burlò sono liberi e sono nella sede dell’ambasciata d’Italia a Caracas». Lo ha annunciato stamattina il ministro degli Esteri, Antonio Tajani. «Ho appena comunicato la notizia al Presidente del Consiglio Giorgia Meloni che ha sempre seguito la vicenda in prima persona», prosegue il vicepremier. «I nostri due connazionali sono in buone condizioni», ha fatto sapere la Farnesina. «Presto rientreranno in Italia», ha annunciato Tajani sottolineando come «la loro liberazione è un forte segnale da parte della presidente Rodriguez che il governo italiano apprezza molto».

La presidente del Consiglio Meloni ha espresso «gioia» per la liberazione dei nostri due connazionali. «Accolgo con gioia e soddisfazione la liberazione dei connazionali Alberto Trentini e Mario Burlò, che si trovano ora in sicurezza presso l’Ambasciata d’Italia a Caracas. Ho parlato con loro, e un aereo è già partito da Roma per riportarli a casa», dice Meloni. «Desidero esprimere, a nome del governo italiano, un sentito ringraziamento alle Autorità di Caracas, a partire dal Presidente Rodriguez, per la costruttiva collaborazione dimostrata in questi ultimi giorni e a tutte le istituzioni e alle persone che, in Italia, hanno operato con impegno e discrezione per il raggiungimento di questo importante risultato», conclude.