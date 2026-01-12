Palermo, sequestrata discoteca abusiva priva di ogni requisito minimo di sicurezza. Trovate anche fontane pirotecniche pronte all’uso

Mancavano l’agibilità rilasciata dalla commissione comunale di vigilanza, la licenza del questore e tutta la documentazione sulla prevenzione incendi

Una discoteca clandestina con centinaia di fontane pirotecniche pronte per essere utilizzate, nascosta in un seminterrato nel pieno centro di Palermo, è stata sequestrata dalla polizia municipale. All’interno, al momento del blitz, c’erano decine di clienti che ballavano e bevevano alcolici in un ambiente privo di qualsiasi requisito minimo di sicurezza. Nessuna uscita di emergenza, nessuna autorizzazione, nessuna certificazione antincendio. L’operazione risale al 10 gennaio, pochi giorni dopo la strage di Capodanno nel locale Le Constellation di Crans-Montana, in Svizzera, e proprio per questo gli agenti hanno agito con particolare cautela. Considerati gli evidenti e gravi pericoli per l’incolumità pubblica, i vigili hanno ordinato l’immediata sospensione dell’attività e hanno fatto uscire tutti i presenti verso l’esterno. All’interno del locale sono state rinvenute anche circa cento fontane pirotecniche pronte all’uso, in un contesto che gli stessi agenti definiscono estremamente pericoloso. L’accesso alla sala da ballo avveniva tramite una scala interna strettissima, priva di illuminazione e di luci di emergenza.

Le violazioni

I controlli delle autorità hanno fatto emergere una lunga serie di violazioni. Mancavano l’agibilità rilasciata dalla commissione comunale di vigilanza, la licenza del questore e tutta la documentazione sulla prevenzione incendi. L’ingresso, a pagamento, era regolato da tre addetti alla sicurezza, anch’essi privi di autorizzazione. I titolari non sono stati in grado di esibire alcuna certificazione di omologazione del materiale ignifugo, obbligatoria per arredi, divanetti e rivestimenti interni del soffitto. Secondo quanto accertato dal comando della polizia municipale, risultavano inoltre false le dichiarazioni contenute nelle Scia inviate al comune con i requisiti minimi per l’abbattimento delle barriere architettoniche. Dopo il sequestro, il custode giudiziario ha anche violato i sigilli, fatto che ha portato a una ulteriore denuncia a suo carico. I due titolari del locale sono stati denunciati in concorso per inosservanza delle prescrizioni sui locali pubblici, assenza del certificato di prevenzione incendi e mancanza della licenza per spettacoli e trattenimenti danzanti. Il custode giudiziario è stato denunciato per violazione dei sigilli.