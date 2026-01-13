Ultime notizie Donald TrumpGiorgia MeloniIranUcrainaVenezuela
Agnes Cristina Piliego scomparsa a Modena, la studentessa di 14 anni non si trova da due giorni. L’appello della mamma: «Aiutateci»

13 Gennaio 2026 - 14:59 Alba Romano
La giovane si è allontanata sabato sera da casa, senza portare il proprio cellulare con sé

Si chiama Agnes Cristina Piliego, ha 14 anni, ed è scomparsa da 48 ore. La giovane, residente a Modena, scrive il Resto del Carlino, si sarebbe allontana sabato sera da casa, senza portare il proprio cellulare con sé. Domenica mattina, 11 gennaio, i familiari non l’hanno trovata nel suo letto. Subito è scattata la denuncia, ed è stato attivato il piano di ricerche. Al momento della scomparsa, la 14enne indossava una giacca nera con riflessi grigio scuro, corta in vita, a zip e scarpe nere Nike Air Force 1.

L’appello della mamma

La madre della ragazza, Viviana, ha lanciato un appello, dando il consenso alla diffusione della foto: «Era molto attratta da Milano e Torino, ma non abbiamo riscontri sul fatto che possa essere effettivamente lì. Se ne è andata tra le 2 di notte e le 9 del mattino di domenica 11 gennaio: se è scappata insieme a qualcuno, certamente si erano accordati prima. Siamo molto preoccupati, chiunque l’abbia vista avvisi noi o le autorità».

