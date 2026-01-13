Ultime notizie Donald TrumpGiorgia MeloniIranUcrainaVenezuela
Crans-Montana: niente domiciliari per Jessica Moretti, dovrà presentarsi dalla polizia

13 Gennaio 2026 - 16:49 Stefania Carboni
Per l'indagata della strage di Capodanno rimane comunque il divieto di lasciare il territorio elvetico. Chiesto un procuratore straordinario, fuori Cantone

Jessica Moretti, proprietaria con il marito Jacques del Constellation, a Crans-Montana, non andrà ai domiciliari. Lo ha stabilito il tribunale di garanzia di Sion. La donna dovrà depositare i documenti di identità e presentarsi quotidianamente alla polizia. Oltre al divieto di lasciare il territorio elvetico, l’imprenditrice dovrà anche versare una cauzione, che sarà successivamente definita. La decisone è stata presa, viene precisato dal Tribunale, su proposta del pubblico ministero. Il marito Jacques per ora rimane in carcere.

Crans-Montana, un legale dei parenti delle vittime ha chiesto un procuratore straordinario, fuori Cantone

Intanto Rsi anticipa che dalla legale della famiglia di una delle vittime del rogo arriva ora la richiesta ufficiale di affidare l’incarto a un procuratore straordinario proveniente da fuori Cantone. Ad annunciarla è stata l’avvocata Miriam Mazou durante il telegiornale di lunedì sera su RTS, la radioteletevisione romanda. «Non è che non abbia fiducia nella giustizia vallesana – ha dichiarato – non c’è nulla di personale né contro la procuratrice né contro il Canton Vallese». «C’è una disposizione nella legge che permette, se ci sono motivi importanti in gioco, di nominare un procuratore esterno e credo che la portata senza precedenti di questo dramma e le possibili implicazioni delle autorità che andranno investigate possano essere considerate importanti», ha aggiunto Mazou.

