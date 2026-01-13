Ultime notizie Donald TrumpGiorgia MeloniIranUcrainaVenezuela
CULTURA & SPETTACOLOCapodannoCinemaDiscotecheEsplosioniIncendiInchiesteSvizzeraVideo

Jessica Moretti bodyguard di Sacha Baron Cohen a Cannes: la «vita precedente» della proprietaria del Le Constellation – Il video

13 Gennaio 2026 - 18:54 Alba Romano
embed
La titolare del locale della strage a Crans-Montana ha lavorato in passato come modella. Comparve anche nel film del noto comico

Prima che il suo nome finisse nelle carte dell’inchiesta sulla strage di Capodanno di Crans-Montana, Jessica Moretti sfilava sui red carpet e bazzicava il mondo del cinema. Nel 2012, la donna oggi 39enne e proprietaria del Le Constellation teatro del rogo di Capodanno, era tra le comparse promozionali del film Il Dittatore, immortalata davanti all’Hotel Carlton di Cannes accanto a Sacha Baron Cohen, con tanto di divisa militare e fucile finto in mano.

Il trasferimento in Svizzera con Jacques

Le immagini sono state riportate a galla dalla stampa locale francese. In particolare, dalle testate della Costa Azzurra, dove Jessica Moretti – il cui cognome prima del matrimonio era Moric – è cresciuta e ha studiato. Dopo la laurea all’International University of Monaco, ha lavorato come modella durante grandi eventi. Il cambio di rotta arriva nel 2015, quando Jessica Moretti e il marito Jacques rilevano il bar Le Constellation a Crans-Montana, in Svizzera. In pochi anni, il locale diventa uno dei punti di riferimento della vita notturna nella zona. Almeno fino alla notte di Capodanno 2026, quando un incendio scoppiato all’interno del bar uccide 40 persone e provoca altri 116 feriti.

Niente arresti domiciliari

Oggi, martedì 13 gennaio, il tribunale di garanzia di Sion ha stabilito che Jessica Moretti non andrà ai domiciliari. I giudici hanno stabilito che la donna dovrà semplicemente depositare i documenti di identità e presentarsi quotidianamente alla polizia. Oltre al divieto di lasciare il territorio elvetico, l’imprenditrice dovrà anche versare una cauzione, che sarà successivamente definita.

Articoli di CULTURA & SPETTACOLO più letti
1.

Gli 800 mila euro di soldi pubblici per il doc di Fabrizio Corona su Netflix

2.

Evelina Sgarbi non molla: «Da domani cercheremo informazioni sul patrimonio di mio padre. Finiamola con la favoletta della fidanzata innamorata»

3.

Luca Barbareschi contro Report e Sigfrido Ranucci: «Il suo consulente mi spia»

4.

Matteo Bassetti trascina Heather Parisi in tribunale. Aveva scritto: «Presidente Trump, metta sul radar questo professore italiano»

5.

Sean Penn si accende una sigaretta durante i Golden Globe 2026 – La foto virale

leggi anche
jessica moretti fuga cassa le constellation crans montana video
ESTERI

Crans-Montana: niente domiciliari per Jessica Moretti, dovrà presentarsi dalla polizia

Di Stefania Carboni
antonio tajani informativa camera
POLITICA

Tajani al Senato sulla tragedia a Crans-Montana: «Una ferita inferta a tutte le famiglie italiane. Esigiamo che ogni responsabilità venga accertata»

Di Sofia Spagnoli
crans montana le constellation jacques moretti jessica maric
ESTERI

Il mancato allarme, la fuga, le ustioni assenti: perché Jessica Moretti ora rischia il carcere per Crans-Montana

Di Alessandro D’Amato
ATTUALITÀ

Strage Crans-Montana, il titolare Jacques Moretti rimane in carcere ma potrebbe essere rilasciato su cauzione

Di Ugo Milano