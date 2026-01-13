Ultime notizie Donald TrumpGiorgia MeloniIranUcrainaVenezuela
Monza, 31enne aggredita a coltellate dall’ex: è grave

13 Gennaio 2026 - 21:00 Alba Romano
violenza sessuale
L'aggressione in casa della giovane a Muggiò. Ora è in prognosi riservata. Fermato il 43enne

Una donna di 31 anni è stata ferita gravemente a coltellate da un uomo di 43 anni con cui aveva avuto una relazione in casa sua a Muggió (Monza). L’agguato è avvenuto, riporta l’Ansa, intorno alle 18 di oggi, martedì 13 gennaio. Soccorsa, la giovane è ora ricoverata in prognosi riservata all’ospedale San Gerardo di Monza. L’uomo è stato invece fermato e si trova ora in caserma dai carabinieri. Sono in corso le indagini per ricostruire più dettagliamente l’accaduto.

Articolo in aggiornamento

