Ferrara, ragazzina «venduta» dalla madre a un 25enne. Picchiata e stuprata: «È scappata a piedi nudi, soccorsa in strada»

L'uomo è stato arrestato. La giovane, dimessa dall'ospedale con una prognosi di trenta giorni, ha raccontato agli investigatori di essere stata picchiata dall'uomo almeno altre sei o sette volte

Lesioni, maltrattamenti, violenza sessuale nei confronti di una giovane di appena 14 anni che gli era stata venduta come sposa dalla stessa madre. Di questo deve rispondere un 25enne arrestato nei giorni scorsi dai carabinieri nel Ferrarese. Il caso, riportato dal Resto del Carlino, è emerso sabato sera quando la 14enne è stata trovata in strada mentre scappava dall’uomo che l’aveva appena picchiata.

La ricostruzione

Una passante ha allertato i soccorsi e chiamato il 112, facendo accorrere i carabinieri che hanno così ricostruito un complesso quadro di violenze. La 14enne – come ricostruito dai militari – era stata portata in Italia dalla madre da un Paese dell’est Europa per essere ceduta dietro compenso come «sposa» a un 25enne, connazionale.

La testimonianza della 14enne

La giovane, dimessa dall’ospedale con una prognosi di trenta giorni, ha testimoniato agli investigatori di essere stata picchiata dall’uomo almeno altre sei o sette volte. Il pubblico ministero ha disposto l’arresto del 25enne, indagato oltre che per maltrattamenti e lesioni personali anche per atti sessuali con minorenne. Per questi reati, la procura ha chiesto la custodia cautelare in carcere. L’udienza di convalida è prevista oggi, martedì 13 gennaio. È già stata allertata la rete dei servizi sociali per fornire all’adolescente l’adeguato supporto.