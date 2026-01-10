Bimba di 10 anni confida alla maestra gli abusi subiti dal compagno della madre: «Mi toccava quando lei era al lavoro»

L'uomo è ora indagato per violenza sessuale aggravata. La bambina è stata allontanata dall'abitazione familiare e collocata in una struttura protetta

Una bambina di 10 anni ha raccontato di essere stata vittima di presunti abusi sessuali da parte del compagno della madre, che avrebbe approfittato dei momenti in cui la donna era assente perché si trovava al lavoro. Secondo quanto emerso, gli episodi si sarebbero ripetuti nell’arco di circa due anni, in un comune del Salento. La vicenda è venuta alla luce lo scorso novembre, quando la minore ha trovato il coraggio di confidarsi con una maestra. La docente ha subito segnalato la situazione alle autorità competenti, facendo partire l’indagine. L’uomo, poco più che cinquantenne, è ora indagato per violenza sessuale aggravata. Il fascicolo è seguito dalla pm Rosaria Petrolo, magistrata del pool che si occupa dei reati contro le persone e delle fasce più vulnerabili.

L’allontanamento dall’abitazione familiare

A tutela della bambina, la Procura per i minorenni ha disposto il suo allontanamento dall’abitazione familiare e il collocamento in una struttura protetta. Nei giorni scorsi la piccola è stata ascoltata davanti alla giudice per le indagini preliminari Anna Paola Capano, nell’ambito di un incidente probatorio svolto con modalità protette, confermando quanto già raccontato. La giudice ha inoltre disposto una consulenza tecnica affidata alla psicologa Silvia Oliva, per valutare la capacità della minore di testimoniare. L’indagato è difeso dall’avvocato Michele Reale; la madre della bambina dall’avvocata Chiara Fanigliulo; mentre la minore è rappresentata dall’avvocata Serena Tucci, con la nomina di una curatrice speciale, Alessia Pisanelli.