Ultime notizie Donald TrumpGiorgia MeloniIranUcrainaVenezuela
ATTUALITÀBambiniInchiestePugliaViolenza sessualeViolenza sulle donne

Bimba di 10 anni confida alla maestra gli abusi subiti dal compagno della madre: «Mi toccava quando lei era al lavoro»

10 Gennaio 2026 - 23:28 Alba Romano
embed
abusi sessuali compagno madre
abusi sessuali compagno madre
L'uomo è ora indagato per violenza sessuale aggravata. La bambina è stata allontanata dall'abitazione familiare e collocata in una struttura protetta

Una bambina di 10 anni ha raccontato di essere stata vittima di presunti abusi sessuali da parte del compagno della madre, che avrebbe approfittato dei momenti in cui la donna era assente perché si trovava al lavoro. Secondo quanto emerso, gli episodi si sarebbero ripetuti nell’arco di circa due anni, in un comune del Salento. La vicenda è venuta alla luce lo scorso novembre, quando la minore ha trovato il coraggio di confidarsi con una maestra. La docente ha subito segnalato la situazione alle autorità competenti, facendo partire l’indagine. L’uomo, poco più che cinquantenne, è ora indagato per violenza sessuale aggravata. Il fascicolo è seguito dalla pm Rosaria Petrolo, magistrata del pool che si occupa dei reati contro le persone e delle fasce più vulnerabili.

L’allontanamento dall’abitazione familiare

A tutela della bambina, la Procura per i minorenni ha disposto il suo allontanamento dall’abitazione familiare e il collocamento in una struttura protetta. Nei giorni scorsi la piccola è stata ascoltata davanti alla giudice per le indagini preliminari Anna Paola Capano, nell’ambito di un incidente probatorio svolto con modalità protette, confermando quanto già raccontato. La giudice ha inoltre disposto una consulenza tecnica affidata alla psicologa Silvia Oliva, per valutare la capacità della minore di testimoniare. L’indagato è difeso dall’avvocato Michele Reale; la madre della bambina dall’avvocata Chiara Fanigliulo; mentre la minore è rappresentata dall’avvocata Serena Tucci, con la nomina di una curatrice speciale, Alessia Pisanelli.

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

La storia di Daniela Montesi, sottoposta a chemioterapia per anni per un tumore che non c’era

2.

La studentessa esclusa da Medicina: «Non ho passato gli esami ma il semestre filtro così non va»

3.

Neomamma muore in casa a 25 anni. Aveva partorito in ospedale pochi giorni fa

4.

Il Garante per la privacy e lo strano caso del B&B abusivo delle figlie: «Lui vive nello stesso palazzo ma dice di non sapere nulla»

5.

Barman ucciso a Venezia, un video hot con l’ex agente accusato di omicidio tra i possibili moventi: «Aveva paura che fosse diffuso»

leggi anche
famiglia bosco istruzione
ATTUALITÀ

Famiglia nel bosco, perché ora Catherine rischia l’allontanamento dai figli: «Atteggiamenti rigidi e non collaborativi»

Di Alba Romano
bresh ferito volto aggressione cane
CULTURA & SPETTACOLO

Bresh aggredito, le foto sui social con il volto tumefatto: «Un piccolo malinteso con un dobermann». Cosa è successo

Di Ugo Milano
pietro zantonini vigilante morto cantiere olimpiadi
ATTUALITÀ

Chi era Pietro Zantonini, il vigilante morto al gelo in un cantiere delle Olimpiadi: il contratto in scadenza e le proteste per le condizioni di lavoro

Di Ugo Milano
chiara poggi bracciali
ATTUALITÀ

Garlasco, nuove analisi sugli oggetti di Chiara Poggi: «Trovati riscontri che stavamo cercando». Sempre più vicina la revisione del processo a Stasi

Di Cecilia Dardana