Ultime notizie Donald TrumpGiorgia MeloniIranUcrainaVenezuela
ATTUALITÀAbruzzoInchiesteViolenza sessuale

Assolto dall’accusa di stupro: «Sono gay, non mi interessano le donne»

13 Gennaio 2026 - 10:28 Alessandro D’Amato
embed
tribunale assoluzione gay stupro
tribunale assoluzione gay stupro
Una ventenne lo aveva accusato di averla molestata

«Non l’ho mai toccata. Anche perché sono omosessuale e non ho interesse per le donne». È quanto ha sostenuto in aula un 57enne che è stato assolto dal tribunale di Teramo dall’accusa di violenza sessuale perché il fatto non sussiste. A farlo finire a processo, scrive Il Messaggero, è stata una ventenne che alla fine del 2023 raccontò ai Carabinieri e alla Polizia Ferroviaria di essere stata avvicinata e molestata dall’uomo, visibilmente ubriaco, alla stazione di Giulianova.

Il 57enne aveva dato subito una diversa versione dei fatti, sostenendo che era stata la ragazza ad avvicinarsi a lui, incuriosita dal fatto che si stesse mettendo lo smalto sulle unghie, e che poi l’aveva salutata con una pacca su un ginocchio, dopo una breve conversazione su una panchina della stazione.

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

Castiglion Fiorentino e i quattordici morti in soli 10 giorni. Il sindaco: «Non è normale, dobbiamo capire»

2.

Semestre filtro, gli studenti ammessi a Medicina… in Albania

3.

Una sfida online dietro il suicidio del 13enne a Viterbo?

4.

«Gli ustionati sciano»: bufera sulla vignetta di Charlie Hebdo sulla strage di Crans-Montana

5.

Maestro aggredito da Don Alì, le suore chiedono un risarcimento da un milione di euro alla gang del tiktoker