Assolto dall’accusa di stupro: «Sono gay, non mi interessano le donne»

Una ventenne lo aveva accusato di averla molestata

«Non l’ho mai toccata. Anche perché sono omosessuale e non ho interesse per le donne». È quanto ha sostenuto in aula un 57enne che è stato assolto dal tribunale di Teramo dall’accusa di violenza sessuale perché il fatto non sussiste. A farlo finire a processo, scrive Il Messaggero, è stata una ventenne che alla fine del 2023 raccontò ai Carabinieri e alla Polizia Ferroviaria di essere stata avvicinata e molestata dall’uomo, visibilmente ubriaco, alla stazione di Giulianova.

Il 57enne aveva dato subito una diversa versione dei fatti, sostenendo che era stata la ragazza ad avvicinarsi a lui, incuriosita dal fatto che si stesse mettendo lo smalto sulle unghie, e che poi l’aveva salutata con una pacca su un ginocchio, dopo una breve conversazione su una panchina della stazione.