Ultime notizie Donald TrumpGiorgia MeloniIranUcrainaVenezuela
POLITICAForza ItaliaRoberto GualtieriTikTokVideo

TikTok blocca le gag di Baldelli su Gualtieri. L’accusa: «Furto di identità». L’ex parlamentare Fi: «L’algoritmo non conosce l’ironia» – Il video

13 Gennaio 2026 - 12:23 Alba Romano
embed
Le imitazioni del sindaco di Roma non sono piaciute alla piattaforma cinese che ha bloccato l'account del capo del coordinamento della comunicazione del partito forzista

TikTok ha sospeso il profilo di Simone Baldelli, ex parlamentare di Forza Italia oggi a capo del coordinamento della comunicazione del partito. Il motivo? Ha imitato il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, così è stato accusato dall’algoritmo di furto d’identità. «Abbiamo ricevuto una segnalazione secondo cui il tuo account potrebbe spacciarsi per un’altra persona o organizzazione in modo fuorviante – ha comunicato la piattaforma cinese all’ex parlamentare – Di conseguenza, il tuo account non verrà consigliato ad altri. Modifica il tuo profilo entro i prossimi 7 giorni per evitare la sospensione. Se ritieni si sia trattato di un errore, puoi presentare ricorso».

Il ricorso, inutile. «L’algoritmo non conosce l’ironia»

Secondo quanto ricostruisce il Corriere della Sera Baldelli ha fatto ricorso ma non è stato inutile. Il suo account è ancora bloccato. «Evidentemente l’algoritmo non conosce l’ironia, mi viene da dire. Certo è che affidarsi ad un meccanismo impersonale fa molto riflettere. Il social media è un soggetto privato e quindi può regolarsi come vuole. Ma dispiace subire una scelta, che considero ingiusta, che danneggia me e le migliaia di persone che seguono il profilo», ha commentato al quotidiano. Almeno su TikTok. Perché su Instagram l’imitazione è salva. E premiata: con 2 milioni e mezzo di visualizzazioni. «C’è tanto materiale da utilizzare, non possiamo sprecare le tante storie che si possono raccontare con l’ironia usata nei `Cantieri di Gualtieri´. Spero di poter tornare anche su TikTok, vedremo…», ha aggiunto.

Articoli di POLITICA più letti
1.

In tre ore per due volte Giorgia Meloni perde le staffe: è una furia contro il Domani, L’Espresso e Fanpage. Ecco cosa è accaduto – Il video

2.

La morte di Renee Good a Minneapolis, il caso di Ramy Elgaml e la proposta della Lega di inasprire le pene per chi non si ferma ai posti di blocco

3.

Referendum sulla giustizia, fissata la data: si va alle urne il 22 e 23 marzo

4.

Referendum giustizia, il Pd si divide ancora. Picierno all’evento per il Sì: «Da sempre una battaglia culturale della sinistra riformista»

5.

Meloni: È arrivato il momento che l'Europa torni a parlare con la Russia – Il video

leggi anche
pina picierno schlein pd salvini
POLITICA
FACT CHECKED

Referendum giustizia, il Pd si divide ancora. Picierno all’evento per il Sì: «Da sempre una battaglia culturale della sinistra riformista»

Di Sofia Spagnoli
referendum giustizia
POLITICA

Referendum sulla giustizia, fissata la data: si va alle urne il 22 e 23 marzo

Di Cecilia Dardana
milano impennata posto blocco polizia multa record
POLITICA

La morte di Renee Good a Minneapolis, il caso di Ramy Elgaml e la proposta della Lega di inasprire le pene per chi non si ferma ai posti di blocco

Di Sofia Spagnoli