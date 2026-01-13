TikTok blocca le gag di Baldelli su Gualtieri. L’accusa: «Furto di identità». L’ex parlamentare Fi: «L’algoritmo non conosce l’ironia» – Il video

Le imitazioni del sindaco di Roma non sono piaciute alla piattaforma cinese che ha bloccato l'account del capo del coordinamento della comunicazione del partito forzista

TikTok ha sospeso il profilo di Simone Baldelli, ex parlamentare di Forza Italia oggi a capo del coordinamento della comunicazione del partito. Il motivo? Ha imitato il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, così è stato accusato dall’algoritmo di furto d’identità. «Abbiamo ricevuto una segnalazione secondo cui il tuo account potrebbe spacciarsi per un’altra persona o organizzazione in modo fuorviante – ha comunicato la piattaforma cinese all’ex parlamentare – Di conseguenza, il tuo account non verrà consigliato ad altri. Modifica il tuo profilo entro i prossimi 7 giorni per evitare la sospensione. Se ritieni si sia trattato di un errore, puoi presentare ricorso».

Il ricorso, inutile. «L’algoritmo non conosce l’ironia»

Secondo quanto ricostruisce il Corriere della Sera Baldelli ha fatto ricorso ma non è stato inutile. Il suo account è ancora bloccato. «Evidentemente l’algoritmo non conosce l’ironia, mi viene da dire. Certo è che affidarsi ad un meccanismo impersonale fa molto riflettere. Il social media è un soggetto privato e quindi può regolarsi come vuole. Ma dispiace subire una scelta, che considero ingiusta, che danneggia me e le migliaia di persone che seguono il profilo», ha commentato al quotidiano. Almeno su TikTok. Perché su Instagram l’imitazione è salva. E premiata: con 2 milioni e mezzo di visualizzazioni. «C’è tanto materiale da utilizzare, non possiamo sprecare le tante storie che si possono raccontare con l’ironia usata nei `Cantieri di Gualtieri´. Spero di poter tornare anche su TikTok, vedremo…», ha aggiunto.