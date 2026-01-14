Ultime notizie Donald TrumpGiorgia MeloniIranUcrainaVenezuela
CULTURA & SPETTACOLOArrestiCaliforniaCinemaInchiesteLos AngelesTaxiUSA

L’attore Kiefer Sutherland arrestato a Los Angeles: «Ha aggredito un taxista»

14 Gennaio 2026 - 06:42 Alba Romano
embed
Kiefer Sutherland aggressione tassista arresto
Kiefer Sutherland aggressione tassista arresto
L'attore è stato rilasciato poche ore dopo, dopo aver versato una cauzione di 50.000 dollari

Kiefer Sutherland, protagonista della serie televisiva “24”, è stato arrestato a Los Angeles per aver aggredito un autista di taxi privato. Lo riferisce la polizia della città californiana. L’attore canadese-britannico è stato fermato nella notte tra domenica e lunedì, poco dopo mezzanotte. Gli agenti «hanno risposto a una chiamata radio riguardante un’aggressione che coinvolgeva un autista di taxi privato» su uno dei grandi viali di Los Angeles.

La polizia ha poi accertato che Sutherland «aveva aggredito fisicamente l’autista e aveva proferito minacce criminali nei suoi confronti». L’attore è stato rilasciato poche ore dopo, dopo aver versato una cauzione di 50.000 dollari. Dovrà comparire in tribunale il 2 febbraio.

Articoli di CULTURA & SPETTACOLO più letti
1.

Il vero obiettivo di Corona? È Marina Berlusconi, non Alfonso Signorini. L’ex paparazzo: «Lui è l’uomo più importante di Mediaset» – Il video

2.

Il 13 gennaio esce in Italia The Pitt 2 e sarà un’esclusiva HBO Max. Ecco quanto costa la nuova piattaforma

3.

Evelina Sgarbi non molla: «Da domani cercheremo informazioni sul patrimonio di mio padre. Finiamola con la favoletta della fidanzata innamorata»

4.

Al Bano ancora contro Sanremo: «Io, re della musica, escluso da un “Conti”»

5.

Gli 800 mila euro di soldi pubblici per il doc di Fabrizio Corona su Netflix