La ricetta segreta della Coca Cola svelata da uno youtuber dopo 139 anni – Il video

Zach Armstrong sostiene di aver scoperto l'esatto dosaggio degli aromi che compongono l'ingrediente misterioso della bevanda gassata più famosa del mondo

Segreta per 139 anni, svelata da uno youtuber: è la ricetta della Coca Cola, una delle formule meglio custodite dell’industria alimentare mondiale. Dopo un anno di tentativi, Zach Armstrong è riuscito – a suo dire – a ricreare in laboratorio la bevanda gassata, e lo ha raccontato in un video sul suo canale YouTube LabCoatz.

«L’ho decifrata con l’aiuto della spettrometria di massa – ha spiegato Armstrong – e ho creato una replica chimicamente identica!» Nel video (che ha già raccolto oltre 4 milioni e mezzo di visualizzazioni) il creator spiega passo dopo passo il processo, dall’analisi degli ingredienti fino al mix di aromi e composti che, secondo il suo esperimento, producono un gusto identico a quello della Coca Cola “originale”, tanto che gli assaggiatori-tester non sono riusciti a distinguere tra la vera bevanda americana e quella ricreata in laboratorio.

La ricetta della vera Coca Cola è custodita in una cassaforte ad Atlanta, ed è oggi esposta al pubblico nel museo World of Coca Cola, ma senza rivelarne il contenuto. La parte più misteriosa della formula è il cosiddetto “Merchandise 7X”, ossia la miscela di aromi naturali mai confermata ufficialmente, finora. Negli anni sono circolate presunte fughe di notizie e ricette “ricostruite”, ma nessuna è stata riconosciuta come autentica.

YouTube/ @LabCoatz_Sciencenshot

Adesso lo youtuber sostiene di averne individuato il giusto dosaggio, e l’ha anche reso noto nel suo video: l’aroma segreto sarebbe un mix di limone, lime, un tocco di arancia, olio di tea tree per simulare la freschezza delle foglie di coca, cannella cassia, noce moscata, coriandolo e fenchol. Oltre a questi ingredienti naturali, secondo Armstrong nella Coca Cola è presente una soluzione acquosa contenente aceto, glicerina, caffeina, acido fosforico, vaniglia, colorante caramello e tannini del vino.

La Coca Cola è stata inventata nel 1886 ad Atlanta da John Stith Pemberton, un farmacista americano che stava cercando un tonico contro stanchezza e mal di testa. La versione primordiale conteneva estratti vegetali, zucchero, caffeina e anche derivati della foglia di coca (poi eliminati all’inizio del Novecento). Il nome “Coca Cola” deriva proprio da due ingredienti chiave: la coca e la noce di cola.

Dopo la morte di Pemberton, avvenuta il 16 agosto 1888, la ricetta segreta passo di mano fino a diventare proprietà della The Coca-Cola Company nel 1892.