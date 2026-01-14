Ultime notizie Chiara FerragniDonald TrumpGroenlandiaIranUcrainaVenezuela
La ricetta segreta della Coca Cola svelata da uno youtuber dopo 139 anni – Il video

14 Gennaio 2026 - 16:19 Francesca Milano
Zach Armstrong sostiene di aver scoperto l'esatto dosaggio degli aromi che compongono l'ingrediente misterioso della bevanda gassata più famosa del mondo

Segreta per 139 anni, svelata da uno youtuber: è la ricetta della Coca Cola, una delle formule meglio custodite dell’industria alimentare mondiale. Dopo un anno di tentativi, Zach Armstrong è riuscito – a suo dire – a ricreare in laboratorio la bevanda gassata, e lo ha raccontato in un video sul suo canale YouTube LabCoatz.

«L’ho decifrata con l’aiuto della spettrometria di massa – ha spiegato Armstrong – e ho creato una replica chimicamente identica!» Nel video (che ha già raccolto oltre 4 milioni e mezzo di visualizzazioni) il creator spiega passo dopo passo il processo, dall’analisi degli ingredienti fino al mix di aromi e composti che, secondo il suo esperimento, producono un gusto identico a quello della Coca Cola “originale”, tanto che gli assaggiatori-tester non sono riusciti a distinguere tra la vera bevanda americana e quella ricreata in laboratorio.

La ricetta della vera Coca Cola è custodita in una cassaforte ad Atlanta, ed è oggi esposta al pubblico nel museo World of Coca Cola, ma senza rivelarne il contenuto. La parte più misteriosa della formula è il cosiddetto “Merchandise 7X”, ossia la miscela di aromi naturali mai confermata ufficialmente, finora. Negli anni sono circolate presunte fughe di notizie e ricette “ricostruite”, ma nessuna è stata riconosciuta come autentica.

Adesso lo youtuber sostiene di averne individuato il giusto dosaggio, e l’ha anche reso noto nel suo video: l’aroma segreto sarebbe un mix di limone, lime, un tocco di arancia, olio di tea tree per simulare la freschezza delle foglie di coca, cannella cassia, noce moscata, coriandolo e fenchol. Oltre a questi ingredienti naturali, secondo Armstrong nella Coca Cola è presente una soluzione acquosa contenente aceto, glicerina, caffeina, acido fosforico, vaniglia, colorante caramello e tannini del vino.

La Coca Cola è stata inventata nel 1886 ad Atlanta da John Stith Pemberton, un farmacista americano che stava cercando un tonico contro stanchezza e mal di testa. La versione primordiale conteneva estratti vegetali, zucchero, caffeina e anche derivati della foglia di coca (poi eliminati all’inizio del Novecento). Il nome “Coca Cola” deriva proprio da due ingredienti chiave: la coca e la noce di cola.

Dopo la morte di Pemberton, avvenuta il 16 agosto 1888, la ricetta segreta passo di mano fino a diventare proprietà della The Coca-Cola Company nel 1892.

