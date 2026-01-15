Ultime notizie Chiara FerragniDonald TrumpGroenlandiaIranUcrainaVenezuela
Allarme bomba in aereo, si alzano i caccia dell’esercito e scatta l’atterraggio di emergenza. Poi la scoperta: «Era uno scherzo»

15 Gennaio 2026 - 19:10 Bruno Gaetani
A far scattare l'allarme è stato un messaggio scritto per scherzo sul telefono di un passeggero

Un aereo della Turkish Airlines, partito da Istanbul e diretto a Barcellona, ha effettuato un atterraggio di emergenza nell’aeroporto di Barcellona-El Prat, a causa di un allarme bomba. L’ente di gestione aeroportuale Aena ha confermato l’incidente in un messaggio pubblicato sui canali social, parlando di una generica «minaccia in volo».

Il protocollo di sicurezza

«Sono stati attivati i protocolli di sicurezza e le Forze di Sicurezza stanno valutando la situazione», ha segnalato Aena, assicurando che i passeggeri del volo sono stati fatti scendere normalmente dall’aereo. Poco prima dell’atterraggio a Barcellone, la Protezione Civile della Catalogna aveva attivato in via precauzionale il piano Aerocat, mentre due caccia dell’Esercito avevano scortato il velivolo durante la fase finale del volo.

Uno scherzo finito male

Dopo le verifiche effettuate dalle forze dell’ordine, si è scoperto in realtà che non c’era alcun pacco bomba a bordo dell’Airbus A321, né tantomeno una minaccia alla sicurezza dei passeggeri. A far scattare l’allarme è stato un messaggio scritto per scherzo sul telefono cellulare di un passeggero, notato da un altro viaggiatore, che ha avvisato l’equipaggio.

Foto copertina: EPA/Quique Garcia | L’aereo della Turkish Airlines atterrato a Barcellona dopo un allarme bomba, 15 gennaio 2026

