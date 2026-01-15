Ultime notizie Chiara FerragniDonald TrumpGroenlandiaIranUcrainaVenezuela
ATTUALITÀBarDiscotecheGiovaniIncendiInchiesteMilanoSequestri

Chiuso il bar Coa in centro a Milano, il rischio trappola mortale e l’effetto Crans-Montana sui controlli: la scala a chiocciola unica via di fuga

15 Gennaio 2026 - 12:26 Cecilia Dardana
embed
cocktail bar coa milano
cocktail bar coa milano
Si tratta di un discobar in via Lecco, in zona Porta Venezia, già sottoposto a controlli anni fa e trovato non in regola. Cosa è emerso dall'ultimo blitz nel locale e le regole sulla sicurezza apparentemente ignorate, anche dopo la strage di Capodanno sulle Alpi svizzere

Le conseguenze della tragedia di Capodanno al bar Le Constellation di Crans-Montana cominciano a farsi sentire anche in Italia, con una stretta sui controlli dei locali per verificarne il rispetto delle norme di sicurezza. Dopo il sequestro della Torre Rossa a Sestriere per criticità nell’impianto antincendio e di una discoteca abusiva a Palermo priva di ogni requisito minimo di sicurezza, a chiudere questa volta è il cockatil bar Coa situato in un seminterrato di via Lecco, a Milano. Come riportano Repubblica e il Corriere della Sera, il locale, chiuso dalle autorità dopo controlli della Polizia locale e dei Carabinieri, risultava essere senza licenza e con un’unica via di fuga, una scala a chiocciola dal piano meno 1.

L’esposto e le verifiche

Secondo quanto emerso, le verifiche iniziali risalgono a settembre 2024, quando gli agenti, a seguito di un esposto, avevano ispezionato il locale in via Lecco, nel cuore della cosiddetta movida milanese. In quella occasione, e successivamente con l’intervento dei Carabinieri, era stato trovato «un centinaio di giovani a ballare in un sotterraneo, con la via d’ingresso che era anche l’unica via di fuga in caso di emergenza ed era una scala a chiocciola angusta».

L’indifferenza del locale alle «attività repressive»

Nonostante le prime segnalazioni e i provvedimenti della Procura, seguiti da un’ingiunzione del Comune a metà 2025, il locale continuava a operare. Il 7 gennaio scorso, a pochi giorni dalla tragedia di Crans-Montana in Svizzera, i giovani erano ancora nel seminterrato a ballare. Nel verbale stilato dalle autorità si legge che il titolare del locale avrebbe mostrato «una perdurante indifferenza alle attività repressive», ignorando ripetuti richiami e controlli.

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

Occhiali smart in Aula, un deputato M5s riprende l’intervento di Conte sulla liberazione di Trentini

2.

La bidella che “viaggiava” ogni giorno tra Napoli e Milano arrestata per stalking: «Perseguitava Eugenia Carfora, preside di Caivano»

3.

Anna Siena morta per la gravidanza mai scoperta, condannato a due anni il medico che le diagnosticò una lombosciatalgia

4.

«Sergiu Tarna ricattava Riccardo Salvagno con un video gay»

5.

Il babysitter di Padova trovato con centinaia di foto e video pedopornografici

leggi anche
ATTUALITÀ

Palermo, sequestrata discoteca abusiva priva di ogni requisito minimo di sicurezza. Trovate anche fontane pirotecniche pronte all’uso

Di Ugo Milano
torre rossa sestriere
ATTUALITÀ

La polizia sequestra la Torre Rossa di Sestriere: «L’impianto antincendio non è a norma». L’hotel chiude improvvisamente

Di Cecilia Dardana
crans montana le constellation jacques moretti jessica moretti indagine
ESTERI

La verità sulla strage di Crans-Montana: «Servivano almeno 100 mila franchi»

Di Alessandro D’Amato
Strage di Crans Montana
ESTERI

Alle vittime di Crans-Montana i primi aiuti dalla Svizzera, stessa cifra per le famiglie di morti e feriti: nasce una fondazione per le donazioni

Di Giulia Norvegno
crans montana strage incendio indagine testimonianze
ESTERI

I tavoli da mille euro, l’italiano cacciato, l’uscita bloccata: il racconto della strage di Crans-Montana

Di Alessandro D’Amato