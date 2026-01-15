Elezioni comunali 2026, le date sul tavolo: primo turno il 24-25 maggio e ballottaggi il 7-8 giugno

Le date emerse durante la riunione della Lega, non c'è ancora la decisione definitiva. Andranno al voto la città di Venezia e Reggio Calabria, oltre a diversi Comuni che erano andati alle urne nel secondo semestre del 2020

In preda alla campagna elettorale sul refrendum sulla giustizia, le elezioni amministrative sembrano essere passate in secondo piano nel dibattito politico. Eppure l’appuntamento riguarda molti Comuni italiani, in particolare quelli che avevano votato nel secondo semestre del 2020, quando il calendario elettorale fu condizionato dalla piena ondata di Covid-19 e il voto venne rinviato all’autunno per ragioni di sicurezza. L’elenco definitivo dei Comuni sarà definito dal Ministero dell’Interno nei mesi precedenti alle elezioni.

Ora, però, qualche data comincia a prendere forma, pur mancando ancora il decreto ufficiale: il primo turno delle elezioni amministrative dovrebbe svolgersi il 24 e 25 maggio, mentre i ballottaggi sarebbero fissati per il 7 e 8 giugno. Una scelta che consentirebbe di chiudere la tornata amministrativa in coincidenza con la fine dell’anno scolastico, intercettando gli elettori prima che si accomodino su un lettino, magari già con vista mare.

Una partita importante per la Lega

Le date sono emerse oggi durante una riunione interna della Lega, che si è tenuta mentre il ministro della Difesa Guido Crosetto era in Aula per le comunicazioni sulla risoluzione di maggioranza relativa agli aiuti da inviare in Ucraina. I leghisti si sono riuniti per fare il punto sull’agenda politica dei prossimi mesi: numerosi gli eventi in programma che il partito intende organizzare, tra cui uno che vedrà la partecipazione di leader europei appartenenti alla famiglia dei “Patrioti”, di cui la Lega fa parte, che si terrà a Milano. Oltre al referendum, ampio spazio è stato appunto dedicato alle elezioni amministrative. Per la Lega, gruppo da sempre molto attivo sul territorio, si tratta di una partita importante, che vuole giocarsi bene. E dunque, carta e penna alla mano, date sul tavolo e cominciano le riflessioni.

Quali comuni vanno al voto? Venezia e Reggio Calabria

Tra i Comuni che si presenteranno all’appuntamento primaverile con le urne figurano anche alcuni capoluoghi di regione, oltre a diversi capoluoghi di provincia. Attesissima la partita di Venezia, dove l’attuale sindaco Luigi Brugnaro è al suo secondo mandato e su cui continua ad aleggiare l’ipotesi di una discesa in campo dell’ex presidente della Regione Veneto, Luca Zaia. Alle urne anche Reggio Calabria, dove Giuseppe Falcomatà, che ha guidato la città per dodici anni, ha lasciato l’incarico dopo essere stato sfiduciato. Al suo posto è subentrato il vicesindaco facente funzioni Mimmo Battaglia, che guiderà il Comune fino alle elezioni amministrative della primavera 2026. C’è inoltre chi ipotizza una possibile candidatura a sindaco del segretario regionale di Forza Italia in Calabria, Francesco Cannizzaro.

Le altre città alle urne

Ma ci sono anche città più piccole, come Mantova, dove il sindaco uscente Mattia Palazzi lascia la guida della città dei Gonzaga dopo due mandati. Voci di corridoio parlano di un suo possibile approdo alla Camera dei deputati nel 2027, ipotesi però mai confermata dall’interessato. Al voto andrà anche la città di Lecco. Spostandosi nel Centro Italia, saranno chiamate alle urne Arezzo, Fermo, Macerata e Chieti. In Puglia voteranno Andria e Trani, mentre in Calabria, oltre a Reggio Calabria, si aggiunge anche Crotone. Guardando infine alle isole, in Sicilia si voterà ad Agrigento ed Enna.