Machado consegna a Trump il premio Nobel: «Possiamo contare sul presidente Usa». Ma l’attenzione del tycoon è su Delcy Rodriguez

Il presidente americano sostiene di aver avuto con la vice di Maduro «un'ottima conversazione e lei è una persona fantastica»

«Possiamo contare sul presidente Trump». Queste le parole della leader dell’opposizione venezuelana, Maria Corina Machado, ai suoi sostenitori a Washington dopo l’incontro con il presidente americano alla Casa Bianca. Machado ha parlato di un incontro positivo. E ha fatto qualcosa destinato a far discutere. «Ho consegnato al presidente degli Stati Uniti la medaglia del Premio Nobel per la Pace», ha poi dichiarato Machado ai giornalisti della Bbc, definendolo «un riconoscimento per il suo impegno unico per la nostra libertà».

Delcy Rodriguez e gli interessi di Trump

Ma a conquistare l’interesse del tycoon sarebbe in realtà la vice di Maduro, Delcy Rodriguez, ora alla guida del Venezuela. Grazie all’accordo sul petrolio e la liberazione di centinaia di prigionieri politici il clima con Washington è più distensivo. Finora ha soddisfatto tutte le nostre richieste, ha sottolineato la portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt. «Abbiamo avuto un’ottima conversazione e lei è una persona fantastica», ha detto ieri Trump dopo aver avuto «una lunga telefonata» con Rodriguez.

Trump e la valutazione realistica su Machado

Donald Trump ha fatto una «valutazione realistica» del sostegno popolare alla leader dell’opposizione venezuelana, ha detto la portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt. Leavitt non ha fornito un calendario aggiornato su quando potrebbero tenersi le elezioni nel paese sudamericano.